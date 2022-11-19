В качестве посредника для Украины на мирных переговорах по завершению конфликта на украинской территории могут стать Бразилия, Саудовская Аравия и Индия. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.
«Именно такие посредники, как Бразилия, Саудовская Аравия и Индия, будут для Киева единственным способом сохранить лицо», — пишет журнал. Автор материала отмечает, что начало мирных переговоров становится особенно актуальным перед наступлением зимнего периода. И именно эти три страны, которые сохраняют нейтралитет в этом конфликте, помогут добиться мирного соглашения. При этом их властям завершение конфликта на Украине также сыграет на руку в дальнейшем стабильном развитии государств.
Ранее в США выразили мнение, что для того, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, необходимо лишить украинское государство военной помощи. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что с Зеленским как с военным преступником переговоры должны вести исключительно следователи, передает РАПСИ. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что нежелание Зеленского завершать конфликт на Украине кроется в его стремлении продолжать зарабатывать на продолжении военных действиях, сообщает агентство Nation News.
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В качестве посредника для Украины на мирных переговорах по завершению конфликта на украинской территории могут стать Бразилия, Саудовская Аравия и Индия. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Именно такие посредники, как Бразилия, Саудовская Аравия и Индия, будут для Киева единственным способом сохранить лицо», — пишет журнал. Автор материала отмечает, что начало мирных переговоров становится особенно актуальным перед наступлением зимнего периода. И именно эти три страны, которые сохраняют нейтралитет в этом конфликте, помогут добиться мирного соглашения. При этом их властям завершение конфликта на Украине также сыграет на руку в дальнейшем стабильном развитии государств. Ранее в США выразили мнение, что для того, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, необходимо лишить украинское государство военной помощи. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что с Зеленским как с военным преступником переговоры должны вести исключительно следователи, передает РАПСИ. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что нежелание Зеленского завершать конфликт на Украине кроется в его стремлении продолжать зарабатывать на продолжении военных действиях, сообщает агентство Nation News.