В США назвали страны, которые могут спасти Украину на переговорах с РФ

Бразилия, Саудовская Аравия и Индия могут спасти Украину на переговорах с Россией

20 ноября 2022 в 08:22 Размер текста - 17 +

Бразилия, Саудовская Аравия и Индия могут выступить посредниками на переговорах России и Украины Фото: pixabay.com © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В качестве посредника для Украины на мирных переговорах по завершению конфликта на украинской территории могут стать Бразилия, Саудовская Аравия и Индия. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Именно такие посредники, как Бразилия, Саудовская Аравия и Индия, будут для Киева единственным способом сохранить лицо», — пишет журнал. Автор материала отмечает, что начало мирных переговоров становится особенно актуальным перед наступлением зимнего периода. И именно эти три страны, которые сохраняют нейтралитет в этом конфликте, помогут добиться мирного соглашения. При этом их властям завершение конфликта на Украине также сыграет на руку в дальнейшем стабильном развитии государств. Ранее в США выразили мнение, что для того, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, необходимо лишить украинское государство военной помощи. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что с Зеленским как с военным преступником переговоры должны вести исключительно следователи, передает РАПСИ. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что нежелание Зеленского завершать конфликт на Украине кроется в его стремлении продолжать зарабатывать на продолжении военных действиях, сообщает агентство Nation News.

В качестве посредника для Украины на мирных переговорах по завершению конфликта на украинской территории могут стать Бразилия, Саудовская Аравия и Индия. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Именно такие посредники, как Бразилия, Саудовская Аравия и Индия, будут для Киева единственным способом сохранить лицо», — пишет журнал. Автор материала отмечает, что начало мирных переговоров становится особенно актуальным перед наступлением зимнего периода. И именно эти три страны, которые сохраняют нейтралитет в этом конфликте, помогут добиться мирного соглашения. При этом их властям завершение конфликта на Украине также сыграет на руку в дальнейшем стабильном развитии государств. Ранее в США выразили мнение, что для того, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, необходимо лишить украинское государство военной помощи. Адвокат Дмитрий Аграновский заявил, что с Зеленским как с военным преступником переговоры должны вести исключительно следователи, передает РАПСИ. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что нежелание Зеленского завершать конфликт на Украине кроется в его стремлении продолжать зарабатывать на продолжении военных действиях, сообщает агентство Nation News.