В Екатеринбурге в ДТП пострадал 10-летний мальчик

В Екатеринбурге на улице Крауля LADA Vesta врезалась в Daewoo Nexia, за рулем которой была женщина с 10-летним мальчиком. В результате аварии ребенка увезли в больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель „Лада Веста“ при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Daewoo Nexia, которая двигалась прямо. В результате ДТП пострадал пассажир Daewoo Nexia — 10-летний мальчик», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Авария произошла вечером 20 ноября. В момент аварии, ребенок сидел на переднем сиденье без детского кресла. «Госавтоинспекция призывает родителей перевозить детей в соответствии с требованиями ПДД, чтобы сохранить их жизнь и здоровье», — дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на Технической улице столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадал ребенок.
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