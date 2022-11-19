19 ноября 2022

В Екатеринбурге в ДТП пострадал 10-летний мальчик

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
Авария произошла вечером 20 ноября на улице Крауля в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге на улице Крауля LADA Vesta врезалась в Daewoo Nexia, за рулем которой была женщина с 10-летним мальчиком. В результате аварии ребенка увезли в больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель „Лада Веста“ при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Daewoo Nexia, которая двигалась прямо. В результате ДТП пострадал пассажир Daewoo Nexia — 10-летний мальчик», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 20 ноября. В момент аварии, ребенок сидел на переднем сиденье без детского кресла. «Госавтоинспекция призывает родителей перевозить детей в соответствии с требованиями ПДД, чтобы сохранить их жизнь и здоровье», — дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на Технической улице столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадал ребенок.

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В Екатеринбурге на улице Крауля LADA Vesta врезалась в Daewoo Nexia, за рулем которой была женщина с 10-летним мальчиком. В результате аварии ребенка увезли в больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель „Лада Веста“ при повороте налево не уступил дорогу и врезался в Daewoo Nexia, которая двигалась прямо. В результате ДТП пострадал пассажир Daewoo Nexia — 10-летний мальчик», — рассказали в пресс-службе ведомства. Авария произошла вечером 20 ноября. В момент аварии, ребенок сидел на переднем сиденье без детского кресла. «Госавтоинспекция призывает родителей перевозить детей в соответствии с требованиями ПДД, чтобы сохранить их жизнь и здоровье», — дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Ранее URA.RU сообщало, что В Екатеринбурге на Технической улице столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадал ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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