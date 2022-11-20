В Екатеринбурге иномарка выехала на встречку и врезалась в грузовик

Авария произошла на Егоршинском подходе в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге Nissan выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Газель», в результате чего пострадали три человека. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Nissan выехал на полосу встречного движения и врезался в „Газель“. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир грузовика», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла вечером 20 ноября на Егоршинском подходе. «Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и не допускать опасных и необдуманных маневров», — дополнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Крауля столкнулись два автомобиля. В результате аварии 10-летнего мальчика увезли на скорой.