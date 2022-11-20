Пермская прокуратура нашла опасный для людей и транспорта мост

В Пермском крае понтонный мост через реку Вишера эксплуатируется с нарушениями законодательства. Это выяснилось в ходе проверки, которую проводила Пермская транспортная прокуратура, говорится telegram-канале надзорного органа. Техническое обследование моста, которое подтверждает его безопасность для транспорта и пешеходов, не проводилось.
«В нарушение закона учреждением освидетельствование моста не проведено, его техническое состояние, конструктивные особенности, обеспечивающие безопасные условия движения транспортных средств и пешеходов, не определены. Кроме того, в нарушение Водного кодекса РФ юридическое лицо (МУ „УКС“) использует акваторию реки Вишера для размещения понтонного моста в отсутствие договора водопользования», — поясняют в прокуратуре.
Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к МУ «УКС». Надзорное ведомство обратило внимание суда на необходимость устранить выявленные нарушения: организовать обследования понтонного моста, разработать и утвердить режим его эксплуатации и заключить договор водопользования. Требования прокурора судом удовлетворены.
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