20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Пермская прокуратура нашла опасный для людей и транспорта мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Путевые фото. Нижний Тагил -Восточный - Верхотурье - Гари, мост, удочка, наплавной мост, понтонный мост, река тура
Прокуратура выяснила, что обследование моста не проводилось (архивное фото) Фото:

В Пермском крае понтонный мост через реку Вишера эксплуатируется с нарушениями законодательства. Это выяснилось в ходе проверки, которую проводила Пермская транспортная прокуратура, говорится telegram-канале надзорного органа. Техническое обследование моста, которое подтверждает его безопасность для транспорта и пешеходов, не проводилось.

«В нарушение закона учреждением освидетельствование моста не проведено, его техническое состояние, конструктивные особенности, обеспечивающие безопасные условия движения транспортных средств и пешеходов, не определены. Кроме того, в нарушение Водного кодекса РФ юридическое лицо (МУ „УКС“) использует акваторию реки Вишера для размещения понтонного моста в отсутствие договора водопользования», — поясняют в прокуратуре.

Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к МУ «УКС». Надзорное ведомство обратило внимание суда на необходимость устранить выявленные нарушения: организовать обследования понтонного моста, разработать и утвердить режим его эксплуатации и заключить договор водопользования. Требования прокурора судом удовлетворены.

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В Пермском крае понтонный мост через реку Вишера эксплуатируется с нарушениями законодательства. Это выяснилось в ходе проверки, которую проводила Пермская транспортная прокуратура, говорится telegram-канале надзорного органа. Техническое обследование моста, которое подтверждает его безопасность для транспорта и пешеходов, не проводилось. «В нарушение закона учреждением освидетельствование моста не проведено, его техническое состояние, конструктивные особенности, обеспечивающие безопасные условия движения транспортных средств и пешеходов, не определены. Кроме того, в нарушение Водного кодекса РФ юридическое лицо (МУ „УКС“) использует акваторию реки Вишера для размещения понтонного моста в отсутствие договора водопользования», — поясняют в прокуратуре. Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к МУ «УКС». Надзорное ведомство обратило внимание суда на необходимость устранить выявленные нарушения: организовать обследования понтонного моста, разработать и утвердить режим его эксплуатации и заключить договор водопользования. Требования прокурора судом удовлетворены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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