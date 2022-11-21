Алексей Текслер призвал академические круги работать на импортозамещение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Дней науки в регионе провел рабочую встречу с председателем Уральского отделения РАН, академиком Виктором Руденко. Об этом URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе губернатора.

«Важно нарастить объем научных исследований и сделать так, чтобы они доходили до практического применения импортозамещения или даже импортоопережения. Эти задачи мы решаем совместно с научным сообществом. Мы активно взаимодействуем с Уральским отделением Академии по отбору проектов в НОЦе», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Губернатор отметил, что область сильна в металлургии и других традиционных для региона отраслях. Но сейчас стоит задача, не снижая уровень базовых отраслей, развивать другие направления производства и в этом должна помочь наука.

«Для нас Челябинская область — очень важная территория присутствия Уральского отделения. В планах также посетить исследовательский центр в Миассе. Очень ценим ваши инициативы. В Челябинской области уделяется особое внимание развитию науки, поэтому не случайно здесь открылось Уральское отделение и проводим второй раз Дни науки», — подчеркнул Руденко.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

Академик РАН Виктор Руденко отметил, что в регионе уделяется особое внимание развитию науки Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор отметил, что в регионе необходимо задействовать потенциал промышленности и науки Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области