21 ноября 2022

Челябинский губернатор Текслер встретился с академиком РАН. Фото

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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер призвал академические круги работать на импортозамещение Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Дней науки в регионе провел рабочую встречу с председателем Уральского отделения РАН, академиком Виктором Руденко. Об этом URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе губернатора.

«Важно нарастить объем научных исследований и сделать так, чтобы они доходили до практического применения импортозамещения или даже импортоопережения. Эти задачи мы решаем совместно с научным сообществом. Мы активно взаимодействуем с Уральским отделением Академии по отбору проектов в НОЦе», — цитирует Текслера его пресс-служба.

Губернатор отметил, что область сильна в металлургии и других традиционных для региона отраслях. Но сейчас стоит задача, не снижая уровень базовых отраслей, развивать другие направления производства и в этом должна помочь наука.

«Для нас Челябинская область — очень важная территория присутствия Уральского отделения. В планах также посетить исследовательский центр в Миассе. Очень ценим ваши инициативы. В Челябинской области уделяется особое внимание развитию науки, поэтому не случайно здесь открылось Уральское отделение и проводим второй раз Дни науки», — подчеркнул Руденко.

Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

Академик РАН Виктор Руденко отметил, что в регионе уделяется особое внимание развитию науки
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Губернатор отметил, что в регионе необходимо задействовать потенциал промышленности и науки
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках Дней науки в регионе провел рабочую встречу с председателем Уральского отделения РАН, академиком Виктором Руденко. Об этом URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе губернатора. «Важно нарастить объем научных исследований и сделать так, чтобы они доходили до практического применения импортозамещения или даже импортоопережения. Эти задачи мы решаем совместно с научным сообществом. Мы активно взаимодействуем с Уральским отделением Академии по отбору проектов в НОЦе», — цитирует Текслера его пресс-служба. Губернатор отметил, что область сильна в металлургии и других традиционных для региона отраслях. Но сейчас стоит задача, не снижая уровень базовых отраслей, развивать другие направления производства и в этом должна помочь наука. «Для нас Челябинская область — очень важная территория присутствия Уральского отделения. В планах также посетить исследовательский центр в Миассе. Очень ценим ваши инициативы. В Челябинской области уделяется особое внимание развитию науки, поэтому не случайно здесь открылось Уральское отделение и проводим второй раз Дни науки», — подчеркнул Руденко. Развитие науки в России идет в рамках десятилетия Науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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