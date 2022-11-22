В ХМАО вернутся сорокоградусные морозы

В ХМАО придет похолодание до -41 градуса Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО придет похолодание до -41 градуса ночью. При этом дневная температура составит 19-25 градусов ниже нуля. Прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«24 ноября по восточной половине местами небольшой снег. Температура ночью -20,-25 градусов, днем -14,-19 градусов. 25 ноября температура ночью и днем -17,-22 градуса, при прояснениях -25,-30 градусов, по востоку -32,-37 градусов. 26 ноября температура ночью -30,-35 градусов, при прояснениях -36,-41 градус, днем -25,-30 градусов», — сказано в прогнозе Гидрометцентра.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура днем составит 19-23 градуса ниже нуля, а ночью будет опускаться до -29 градусов. По прогнозам синоптиков будет облачная погода без осадков. Ожидается ветер с порывами до 12 м/с.

В Сургуте температура днем в среднем будет составлять минус 21-22 градуса, однако в четверг поднимется до -16 градусов, после чего вернется к среднему значению. Ночью температура будет опускаться до -31 градуса. Также в четверг ожидается небольшой снег. Ветер до 14 м/с.

В Нижневартовске также произойдет небольшое потепление до -16 градусов в четверг из-за небольшого снега, после чего температура снова опустится до 23-25 градусов ниже нуля днем и до 30 градусов ночью. Ветер с порывами до 12 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО уже приходили сорокоградусные морозы, после которых произошло резкое потепление. Тогда температура от -38 градусов ночью поднялась до 10-15 градусов ниже нуля.