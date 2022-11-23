На Южно-Украинской АЭС аварийно остановлены все блоки

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, бн-800, реактор, реактивная установка, энергоблок4, реактор бн-800, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция, рабочие
Причины аварии устанавливаются (архивное фото) Фото:

На Южно-Украинской АЭС прошла экстренная остановка энергоблоков. Об этом сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко.

«Южно-Украинской АЭС — аварийная остановка энергоблоков», — написал он в своем telegram-канале. Затем издание «Украина.ру» отметило, что произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Причина происшествия устанавливается. Украинские издания пишут, что жителям лучше запастись водой.

Ранее сообщалось, что Украина лишилась почти всех тепловых и гидроэлектростанций. Повреждены и все узловые подстанции, сообщает Nation news.

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На Южно-Украинской АЭС прошла экстренная остановка энергоблоков. Об этом сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко. «Южно-Украинской АЭС — аварийная остановка энергоблоков», — написал он в своем telegram-канале. Затем издание «Украина.ру» отметило, что произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Причина происшествия устанавливается. Украинские издания пишут, что жителям лучше запастись водой. Ранее сообщалось, что Украина лишилась почти всех тепловых и гидроэлектростанций. Повреждены и все узловые подстанции, сообщает Nation news.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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