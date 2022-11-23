На Южно-Украинской АЭС аварийно остановлены все блоки

Причины аварии устанавливаются (архивное фото)
На Южно-Украинской АЭС прошла экстренная остановка энергоблоков. Об этом сообщает депутат Рады Алексей Гончаренко.
«Южно-Украинской АЭС — аварийная остановка энергоблоков», — написал он в своем telegram-канале. Затем издание «Украина.ру» отметило, что произошла аварийная остановка всех энергоблоков. Причина происшествия устанавливается. Украинские издания пишут, что жителям лучше запастись водой.
Ранее сообщалось, что Украина лишилась почти всех тепловых и гидроэлектростанций. Повреждены и все узловые подстанции, сообщает Nation news.
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