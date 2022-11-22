22 ноября 2022

В Магнитогорске разыскивают подростка-инвалида

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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
Мальчика-инвалида ищут волонтеры и полиция Фото:

Волонтеры и полиция разыскивают подростка-инвалида, который пропал в Магнитогорске (Челябинская область). 23 ноября он ушел из парка «Трех поколений» и по настоящее время его местонахождение не известно.

«Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ разыскивает пропавшего подростка. Он 23 ноября примерно в 15:00 ушел из парка „Трех поколений“», — говорится в паблике волонтеров в соцсети «ВКонтакте».

Подросток не разговаривает и может здороваться с прохожими за руку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номеру 8-963-094-50-85.

Обновлено в 20:59 по уральскому времени:

«Найден. Жив», — сообщают волонтеры.

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Волонтеры и полиция разыскивают подростка-инвалида, который пропал в Магнитогорске (Челябинская область). 23 ноября он ушел из парка «Трех поколений» и по настоящее время его местонахождение не известно. «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ разыскивает пропавшего подростка. Он 23 ноября примерно в 15:00 ушел из парка „Трех поколений“», — говорится в паблике волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Подросток не разговаривает и может здороваться с прохожими за руку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номеру 8-963-094-50-85. Обновлено в 20:59 по уральскому времени: «Найден. Жив», — сообщают волонтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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