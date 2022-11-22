В Магнитогорске разыскивают подростка-инвалида

23 ноября 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Мальчика-инвалида ищут волонтеры и полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Волонтеры и полиция разыскивают подростка-инвалида, который пропал в Магнитогорске (Челябинская область). 23 ноября он ушел из парка «Трех поколений» и по настоящее время его местонахождение не известно. «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ разыскивает пропавшего подростка. Он 23 ноября примерно в 15:00 ушел из парка „Трех поколений“», — говорится в паблике волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Подросток не разговаривает и может здороваться с прохожими за руку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номеру 8-963-094-50-85. Обновлено в 20:59 по уральскому времени: «Найден. Жив», — сообщают волонтеры.

Волонтеры и полиция разыскивают подростка-инвалида, который пропал в Магнитогорске (Челябинская область). 23 ноября он ушел из парка «Трех поколений» и по настоящее время его местонахождение не известно. «Поисково-Спасательный отряд „Альфа-Спас“ разыскивает пропавшего подростка. Он 23 ноября примерно в 15:00 ушел из парка „Трех поколений“», — говорится в паблике волонтеров в соцсети «ВКонтакте». Подросток не разговаривает и может здороваться с прохожими за руку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по номеру 8-963-094-50-85. Обновлено в 20:59 по уральскому времени: «Найден. Жив», — сообщают волонтеры.