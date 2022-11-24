В новом храме под Челябинском освятили колокола. Фото

Колокола установят до конца года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Томинском сельском поселении, в 30 километрах от Челябинска, завершается строительство нового храма Архистратига Божия Михаила и святителя Николая. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил 25 ноября колокола храма.

«Храм начали строить в мае 2021 года. По проекту на его территории появится детская площадка, вспомогательное здание, церковная лавка и отдельное крестильное помещение», — сообщил URA.RU представитель застройщика храма.

В мероприятии участвовали вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова и глава Сосновского района Евгений Ваганов. Средства на строительство храма выделил Томинский Горно-обогатительный комбинат после обращения православной общины поселения, в котором проживает 1200 человек.

«Очень радует, что собралось так много людей. Уверена, новый храм будет не только вместилищем радости человеческой, но и хорошей, твердой опорой в трудный час. Этот прекрасный храм смогут единовременно посещать более ста прихожан», — отметила Шабарова.

«Колокола — это украшение храма, призыв людей к молитве, к благочестивой жизни. И сегодняшнее событие говорит о возрождении духовной жизни в Томинском поселении», — считает митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Строительство храма находится в финальной стадии. Сейчас там завершаются монтажные работы, ведется внутренняя отделка причтового дома. До конца года планируется установка куполов.

Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий Фото: департамент информационной политики РМК

На освящение колоколов собралось много людей Фото: департамент информационной политики РМК

Строительство храма началось в мае 2021 года по просьбе православной общины Фото: департамент информационной политики РМК

Храм единовременно смогут посещать более ста прихожан Фото: департамент информационной политики РМК