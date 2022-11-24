В Томинском сельском поселении, в 30 километрах от Челябинска, завершается строительство нового храма Архистратига Божия Михаила и святителя Николая. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил 25 ноября колокола храма.
«Храм начали строить в мае 2021 года. По проекту на его территории появится детская площадка, вспомогательное здание, церковная лавка и отдельное крестильное помещение», — сообщил URA.RU представитель застройщика храма.
В мероприятии участвовали вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова и глава Сосновского района Евгений Ваганов. Средства на строительство храма выделил Томинский Горно-обогатительный комбинат после обращения православной общины поселения, в котором проживает 1200 человек.
«Очень радует, что собралось так много людей. Уверена, новый храм будет не только вместилищем радости человеческой, но и хорошей, твердой опорой в трудный час. Этот прекрасный храм смогут единовременно посещать более ста прихожан», — отметила Шабарова.
«Колокола — это украшение храма, призыв людей к молитве, к благочестивой жизни. И сегодняшнее событие говорит о возрождении духовной жизни в Томинском поселении», — считает митрополит Челябинский и Миасский Алексий.
Строительство храма находится в финальной стадии. Сейчас там завершаются монтажные работы, ведется внутренняя отделка причтового дома. До конца года планируется установка куполов.
Чин освящения совершил митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Фото:департамент информационной политики РМК
На освящение колоколов собралось много людей
Фото:департамент информационной политики РМК
Строительство храма началось в мае 2021 года по просьбе православной общины
Фото:департамент информационной политики РМК
Храм единовременно смогут посещать более ста прихожан
В Томинском сельском поселении, в 30 километрах от Челябинска, завершается строительство нового храма Архистратига Божия Михаила и святителя Николая. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятил 25 ноября колокола храма. «Храм начали строить в мае 2021 года. По проекту на его территории появится детская площадка, вспомогательное здание, церковная лавка и отдельное крестильное помещение», — сообщил URA.RU представитель застройщика храма. В мероприятии участвовали вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова и глава Сосновского района Евгений Ваганов. Средства на строительство храма выделил Томинский Горно-обогатительный комбинат после обращения православной общины поселения, в котором проживает 1200 человек. «Очень радует, что собралось так много людей. Уверена, новый храм будет не только вместилищем радости человеческой, но и хорошей, твердой опорой в трудный час. Этот прекрасный храм смогут единовременно посещать более ста прихожан», — отметила Шабарова. «Колокола — это украшение храма, призыв людей к молитве, к благочестивой жизни. И сегодняшнее событие говорит о возрождении духовной жизни в Томинском поселении», — считает митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Строительство храма находится в финальной стадии. Сейчас там завершаются монтажные работы, ведется внутренняя отделка причтового дома. До конца года планируется установка куполов.