Экс-посол ЛНР Мирошник допустил смену режима на Украине с разрешения Запада

26 ноября 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Родион Мирошник заявил, что госпереворот на Украине может состояться только с разрешения Запада Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Митинги и массовые протесты не приведут к смене власти на Украине. Это возможно только путем военного переворота и с разрешения Запада, заявляет экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Сейчас на Украине диктатура с имитацией элементов демократии. Майданы, митинги и массовые протесты уже не сработают, а снести киевский режим поможет лишь военный переворот. Для этого должен дать разрешение Запад, под контролем которого находятся силовые структуры», — заявил Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По словам бывшего посла, «любое сомнение в Зеленском грозит обвинением в работе на врага». «Там вычищают всю оппозицию, устраняют даже малозначимых лидеров общественного мнения. Случайная гибель оппозиционера в стране, в которой ежедневно гибнут сотни человек в ходе военных действий, не является проблемой», — отмечает Мирошник. Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Украина полностью потеряла самостоятельность и стала колонией США. Военный историк Юрий Кнутов выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского сделают «козлом отпущения» в случае поражения ВСУ и попросят уйти в отставку.

Митинги и массовые протесты не приведут к смене власти на Украине. Это возможно только путем военного переворота и с разрешения Запада, заявляет экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. «Сейчас на Украине диктатура с имитацией элементов демократии. Майданы, митинги и массовые протесты уже не сработают, а снести киевский режим поможет лишь военный переворот. Для этого должен дать разрешение Запад, под контролем которого находятся силовые структуры», — заявил Родион Мирошник в беседе с ТАСС. По словам бывшего посла, «любое сомнение в Зеленском грозит обвинением в работе на врага». «Там вычищают всю оппозицию, устраняют даже малозначимых лидеров общественного мнения. Случайная гибель оппозиционера в стране, в которой ежедневно гибнут сотни человек в ходе военных действий, не является проблемой», — отмечает Мирошник. Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что Украина полностью потеряла самостоятельность и стала колонией США. Военный историк Юрий Кнутов выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского сделают «козлом отпущения» в случае поражения ВСУ и попросят уйти в отставку.