Афганец передал свой разгрузочный жилет бойцу из Копейска

Жители Копейска регулярно помогают землякам в зоне СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Участник боевых действий в Афганистане передал разгрузочный жилет мобилизованному из Копейска (Челябинска область). Обмундирование осталась у него со времен службы.

«Ко мне подошел коллега, который прошел Афган, и спросил, кому нужен разгрузочный жилет. Думаю, этот жилет станет оберегом для нашего бойца», — написала волонтер в паблике «Все для победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что обычно такие дорогие вещи в пункты сбора помощи мобилизованным никто не приносит. При этом накануне соседка одного из мобилизованных спрашивала, есть ли разгрузочный жилет, поскольку боец в нем нуждается.

Ранее военнослужащие получили срочный груз гемостатических губок и жгутов, которые собрали жители Копейска. Собрать груз помогли публикации в прессе и соцсетях. Спецоперацию на Украине Россия ведет с 24 февраля.