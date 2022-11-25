25 ноября 2022

Афганец передал свой разгрузочный жилет бойцу из Копейска

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Жители Копейска регулярно помогают землякам в зоне СВО Фото:
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Мобилизация в России

Участник боевых действий в Афганистане передал разгрузочный жилет мобилизованному из Копейска (Челябинска область). Обмундирование осталась у него со времен службы.

«Ко мне подошел коллега, который прошел Афган, и спросил, кому нужен разгрузочный жилет. Думаю, этот жилет станет оберегом для нашего бойца», — написала волонтер в паблике «Все для победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что обычно такие дорогие вещи в пункты сбора помощи мобилизованным никто не приносит. При этом накануне соседка одного из мобилизованных спрашивала, есть ли разгрузочный жилет, поскольку боец в нем нуждается.

Ранее военнослужащие получили срочный груз гемостатических губок и жгутов, которые собрали жители Копейска. Собрать груз помогли публикации в прессе и соцсетях. Спецоперацию на Украине Россия ведет с 24 февраля.

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Участник боевых действий в Афганистане передал разгрузочный жилет мобилизованному из Копейска (Челябинска область). Обмундирование осталась у него со времен службы. «Ко мне подошел коллега, который прошел Афган, и спросил, кому нужен разгрузочный жилет. Думаю, этот жилет станет оберегом для нашего бойца», — написала волонтер в паблике «Все для победы! Копейск» в соцсети «ВКонтакте». Она добавила, что обычно такие дорогие вещи в пункты сбора помощи мобилизованным никто не приносит. При этом накануне соседка одного из мобилизованных спрашивала, есть ли разгрузочный жилет, поскольку боец в нем нуждается. Ранее военнослужащие получили срочный груз гемостатических губок и жгутов, которые собрали жители Копейска. Собрать груз помогли публикации в прессе и соцсетях. Спецоперацию на Украине Россия ведет с 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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