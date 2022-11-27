В Свердловской области продают четыре участка для добычи золота

Роснедра объявили аукционы по продаже семи участков в Свердловской области, в том числе с месторождением золота и платины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Семь месторождений различных природных ископаемых, в том числе четыре участка, где потенциально может быть золото, выставили на продажу в Свердловской области. Информация о проведении аукционов появилась на сайте Роснедр.

«Департаментом по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Уралнедра) объявлен аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи россыпного золота на участке недр „Болотовка р.“ в Свердловской области», — говорится в документе.

Всего на аукцион выставили семь месторождений. На трех из них (низовье реки Вагран, верхнее течение реки Ляля, река Болотовка) можно добывать золото, еще на одном участке («Сухоложская россыпь») возможно наличие золота и платины. На пятом участке (Александровский карьер) есть железная руда. На «Сосьвинском месторождении» может быть минеральная вода для розлива, на «Трошковском месторождении» — каменный уголь.

Победителей аукционов определят 13—27 декабря. В зависимости от площади участка и вида ископаемых стартовый размер разового платежа за пользование недрами составляет от 4 до 143 млн рублей.