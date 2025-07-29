В центре Екатеринбурга погиб мотоциклист при столкновении с машиной. Фото

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Мотоциклист скончался на месте аварии до приезда скорой помощи
Мотоциклист скончался на месте аварии до приезда скорой помощи Фото:

В центре Екатеринбурга на улице Большакова в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, 59-летний мужчина с 25-летним стажем вождения, управляя автомобилем Hyundai, <...> не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Yamaha двигавшимся в попутном направлении по левой полосе. В результате столкновения водитель мотоцикла, находившийся в шлеме и защитной экипировке, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи», — пояснили в ведомстве.

Личность погибшего мотоциклиста устанавливается. По факту аварии начато расследование, назначены соответствующие экспертизы.

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В центре Екатеринбурга на улице Большакова в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «По предварительным данным, 59-летний мужчина с 25-летним стажем вождения, управляя автомобилем Hyundai, <...> не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с мотоциклом Yamaha двигавшимся в попутном направлении по левой полосе. В результате столкновения водитель мотоцикла, находившийся в шлеме и защитной экипировке, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи», — пояснили в ведомстве. Личность погибшего мотоциклиста устанавливается. По факту аварии начато расследование, назначены соответствующие экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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