Российские военные прорвали оборону украинских солдат в районе населенного пункта Петровское (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское», — рассказал Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, сейчас бои продолжаются как в самом Петровском, так и на прилегающих территориях.
Марочко отметил, что украинские военные на данном направлении деморализованы и действуют разрозненно. По его данным, отдельные группы пытаются пробиться к основным силам, которые сосредоточены у административной границы ЛНР и на территории Харьковской области.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Строевка на купянском направлении, что позволило начать расширение буферной зоны на границе с Белгородской и Харьковской областями. После этого подразделения ВС РФ продолжили наступление на северном и южном направлениях, затрудняя снабжение и передвижение украинских сил в этом районе. Марочко в начале 2025 года также сообщал, что до полного освобождения Луганской народной республики осталось всего 0,5% территорий.
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