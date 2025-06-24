Марочко объявил о прорыве обороны ВСУ в ЛНР

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Солдаты РФ прорвали украинскую оборону в районе Петровского в ЛНР
Солдаты РФ прорвали украинскую оборону в районе Петровского в ЛНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные прорвали оборону украинских солдат в районе населенного пункта Петровское (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское», — рассказал Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, сейчас бои продолжаются как в самом Петровском, так и на прилегающих территориях.

Марочко отметил, что украинские военные на данном направлении деморализованы и действуют разрозненно. По его данным, отдельные группы пытаются пробиться к основным силам, которые сосредоточены у административной границы ЛНР и на территории Харьковской области.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Строевка на купянском направлении, что позволило начать расширение буферной зоны на границе с Белгородской и Харьковской областями. После этого подразделения ВС РФ продолжили наступление на северном и южном направлениях, затрудняя снабжение и передвижение украинских сил в этом районе. Марочко в начале 2025 года также сообщал, что до полного освобождения Луганской народной республики осталось всего 0,5% территорий. 

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Российские военные прорвали оборону украинских солдат в районе населенного пункта Петровское (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское», — рассказал Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, сейчас бои продолжаются как в самом Петровском, так и на прилегающих территориях. Марочко отметил, что украинские военные на данном направлении деморализованы и действуют разрозненно. По его данным, отдельные группы пытаются пробиться к основным силам, которые сосредоточены у административной границы ЛНР и на территории Харьковской области. Ранее российские войска освободили населенный пункт Строевка на купянском направлении, что позволило начать расширение буферной зоны на границе с Белгородской и Харьковской областями. После этого подразделения ВС РФ продолжили наступление на северном и южном направлениях, затрудняя снабжение и передвижение украинских сил в этом районе. Марочко в начале 2025 года также сообщал, что до полного освобождения Луганской народной республики осталось всего 0,5% территорий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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