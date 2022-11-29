Судьям России напомнили об ответственности при использовании соцсетей

29 ноября 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Судьи должны соблюдать все правила и ограничения, в том числе, в социальных сетях, заявил Мамотов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские судьи должны осознавать свою ответственность при использовании соцсетей. Об этом заявил председатель Совета судей России Виктор Момотов. «Как я уже отмечал, мы не против использования судьями социальных сетей <…> Но при всем этом судьи, да и кандидаты в судьи должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия», — сказал Момотов в ходе Х Всероссийского съезда судей. Его слова передает РАПСИ. Также председатель, что судьи должны соблюдать все установленные для них ограничения и правила, в том числе в цифровом публичном пространстве. По словам Момотова, в комиссии Совета судей по этике рассматривают рекомендации и этические стандарты поведения для судей в соцсетях. Юбилейный X Всероссийский съезд судей проходит в Москве с 29 ноября по 1 декабря 2022 года. На мероприятие со своими программами приезжают все регионы РФ. На съезде должен выступить президент России Владимир Путин. После главы государства слово возьмет председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин

Российские судьи должны осознавать свою ответственность при использовании соцсетей. Об этом заявил председатель Совета судей России Виктор Момотов. «Как я уже отмечал, мы не против использования судьями социальных сетей <…> Но при всем этом судьи, да и кандидаты в судьи должны понимать свою ответственность и последствия такого присутствия», — сказал Момотов в ходе Х Всероссийского съезда судей. Его слова передает РАПСИ. Также председатель, что судьи должны соблюдать все установленные для них ограничения и правила, в том числе в цифровом публичном пространстве. По словам Момотова, в комиссии Совета судей по этике рассматривают рекомендации и этические стандарты поведения для судей в соцсетях. Юбилейный X Всероссийский съезд судей проходит в Москве с 29 ноября по 1 декабря 2022 года. На мероприятие со своими программами приезжают все регионы РФ. На съезде должен выступить президент России Владимир Путин. После главы государства слово возьмет председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин