В школьной столовой поселились десятки тараканов Фото: Илья Московец © URA.RU

Столовую школы №7 в Миассе (Челябинская область) заполнили десятки тараканов. Об этом сообщил анонимный пользователь в социальных сетях.

«Дети кушают в столовой с таким соседством! Старшеклассники перед выходом из школы проверяют свои рюкзаки, чтобы не принести гостей домой», — написали в комментариях к посту в паблике «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».

На фото видно, что тараканов особенно много у батарей отопления. Авторам сообщения предлагают обратиться в Роспотребнадзор. Руководство школы №7 и пресс-служба мэрии Миасса комментарии URA.RU не дали.