В школьной столовой поселились десятки тараканов
Столовую школы №7 в Миассе (Челябинская область) заполнили десятки тараканов. Об этом сообщил анонимный пользователь в социальных сетях.
«Дети кушают в столовой с таким соседством! Старшеклассники перед выходом из школы проверяют свои рюкзаки, чтобы не принести гостей домой», — написали в комментариях к посту в паблике «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».
На фото видно, что тараканов особенно много у батарей отопления. Авторам сообщения предлагают обратиться в Роспотребнадзор. Руководство школы №7 и пресс-служба мэрии Миасса комментарии URA.RU не дали.
Тараканы заполонили школьную столовую
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