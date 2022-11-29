Школьную столовую в Миассе заполонили тараканы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд Роспотребнадзора в школьной столовой. Магнитогорск, стаканы, школа, посуда, столовая
В школьной столовой поселились десятки тараканов Фото:

Столовую школы №7 в Миассе (Челябинская область) заполнили десятки тараканов. Об этом сообщил анонимный пользователь в социальных сетях.

«Дети кушают в столовой с таким соседством! Старшеклассники перед выходом из школы проверяют свои рюкзаки, чтобы не принести гостей домой», — написали в комментариях к посту в паблике «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте».

На фото видно, что тараканов особенно много у батарей отопления. Авторам сообщения предлагают обратиться в Роспотребнадзор. Руководство школы №7 и пресс-служба мэрии Миасса комментарии URA.RU не дали.

Тараканы заполонили школьную столовую

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Столовую школы №7 в Миассе (Челябинская область) заполнили десятки тараканов. Об этом сообщил анонимный пользователь в социальных сетях. «Дети кушают в столовой с таким соседством! Старшеклассники перед выходом из школы проверяют свои рюкзаки, чтобы не принести гостей домой», — написали в комментариях к посту в паблике «Инцидент Миасс» в «ВКонтакте». На фото видно, что тараканов особенно много у батарей отопления. Авторам сообщения предлагают обратиться в Роспотребнадзор. Руководство школы №7 и пресс-служба мэрии Миасса комментарии URA.RU не дали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...