Челябинских студентов приглашают в военно-учебный центр

Студенты могут получить «военник», пройдя обучение в ВУЦ при ЮУрГУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) с начала 2023 года начнет отбор студентов для обучения в Военном учебном центре (ВУЦ) вуза. Молодые люди должны будут пройти медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор в военкомате и сдать нормативы физической подготовки.

«Студенты-магистранты могут обучаться в ВУЦ только по программе подготовки офицеров запаса. На эту программу могут поступить только ребята, изучающие технические или естественнонаучные специальности», — разъясняет URA.RU заместитель начальника центра Константин Николаевич.

Обучение будет длиться полтора года. Занятия не повлияют на успеваемость студентов, так как будут проходить два раза в неделю в свободное от учебы время. После обучения ребят ждут месячные сборы. В конце молодые люди получат военный билет со званием лейтенанта и автоматом войдут в запас Вооруженных сил РФ.