29 ноября 2022

Челябинских студентов приглашают в военно-учебный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Гагарин «Ангел» на лекции у курсантов военной кафедры ЮУрГУ. Челябинск, курсант, сержант
Студенты могут получить «военник», пройдя обучение в ВУЦ при ЮУрГУ Фото:

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) с начала 2023 года начнет отбор студентов для обучения в Военном учебном центре (ВУЦ) вуза. Молодые люди должны будут пройти медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор в военкомате и сдать нормативы физической подготовки.

«Студенты-магистранты могут обучаться в ВУЦ только по программе подготовки офицеров запаса. На эту программу могут поступить только ребята, изучающие технические или естественнонаучные специальности», — разъясняет URA.RU заместитель начальника центра Константин Николаевич.

Обучение будет длиться полтора года. Занятия не повлияют на успеваемость студентов, так как будут проходить два раза в неделю в свободное от учебы время. После обучения ребят ждут месячные сборы. В конце молодые люди получат военный билет со званием лейтенанта и автоматом войдут в запас Вооруженных сил РФ.

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Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) с начала 2023 года начнет отбор студентов для обучения в Военном учебном центре (ВУЦ) вуза. Молодые люди должны будут пройти медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор в военкомате и сдать нормативы физической подготовки. «Студенты-магистранты могут обучаться в ВУЦ только по программе подготовки офицеров запаса. На эту программу могут поступить только ребята, изучающие технические или естественнонаучные специальности», — разъясняет URA.RU заместитель начальника центра Константин Николаевич. Обучение будет длиться полтора года. Занятия не повлияют на успеваемость студентов, так как будут проходить два раза в неделю в свободное от учебы время. После обучения ребят ждут месячные сборы. В конце молодые люди получат военный билет со званием лейтенанта и автоматом войдут в запас Вооруженных сил РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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