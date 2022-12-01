Медведев заявил, что армия России последовательно выполняет цели Путина

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Политсовет партии
Армия РФ последовательно достигает поставленных целей в ходе спецоперации, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ последовательно достигает поставленных целей в ходе спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на приеме, посвященному 21-летию партии «Единая Россия».

«Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — приводит РИА Новости слова Медведева. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели будут выполнены.

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Армия РФ последовательно достигает поставленных целей в ходе спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на приеме, посвященному 21-летию партии «Единая Россия». «Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — приводит РИА Новости слова Медведева. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели будут выполнены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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