Медведев заявил, что армия России последовательно выполняет цели Путина

01 декабря 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Армия РФ последовательно достигает поставленных целей в ходе спецоперации, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ последовательно достигает поставленных целей в ходе спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на приеме, посвященному 21-летию партии «Единая Россия». «Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — приводит РИА Новости слова Медведева. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели будут выполнены.

Армия РФ последовательно достигает поставленных целей в ходе спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на приеме, посвященному 21-летию партии «Единая Россия». «Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — приводит РИА Новости слова Медведева. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели будут выполнены.