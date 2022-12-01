Медведев заявил, что армия России последовательно выполняет цели Путина

Армия РФ последовательно достигает поставленных целей в ходе спецоперации, заявил Медведев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия РФ последовательно достигает поставленных целей в ходе спецоперации. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на приеме, посвященному 21-летию партии «Единая Россия».
«Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны», — приводит РИА Новости слова Медведева. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что все поставленные цели будут выполнены.