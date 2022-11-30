Компания Timberland обвинила пермский бренд в плагиате. Фото

Сейчас UrEcoChoice пытаются доказать, что логотипы — разные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Американский производитель верхней одежды и обуви Timberland не дает пермскому молодому бренду одежды и аксессуаров зарегистрировать свой логотип. Представители всемирно известной компании посчитали, что покупатели будут путать их. Об этом URA.RU рассказал основатель пермского экобренда UrEcoChoice Роман Ахмедзянов.

«Я подал заявку на регистрацию графического изображения нашего бренда. Поступило возражение в регистрирующий орган. И оказалось, что это Timberland. Они настаивают на том, чтобы нам не пропустили регистрацию в связи со сходством нашего и их логотипа. Неужели Timberland увидели в нашем торговом знаке какую-то коммерческую опасность для себя?», — рассказал URA.RU основатель пермского бренда.

Роман Ахмедзянов показал письмо из регистрирующего органа, в котором указано: «На дату подачи заявки изображение в форме ветвистого дерева без листьев, вписанного в окружность, давно и прочно стало ассоциироваться у потребителей с известным брендом Timberland». Основатель пермского бренда подчеркивает, что у него не было цели скопировать изображение.

«У нас дерево в логотипе появилось в связи с тем, что оно значит Древо рода. Перерождение. Для формата философии бренда это было идеально», — рассказал Роман Ахмедзянов.

Пермский производитель подготовил ответ в Федеральную службу интеллектуальной собственности. В нем экспертизу просят обратить внимание на то, что логотипы отличаются хотя бы тем, что у американского производителя кроме дерева в круге также в логотипе присутствуют американские буквы. Кроме того, сами изображения ветвей, корней и земли различаются. Сейчас пермский бренд ждет ответ. Если и в этот раз придет отказ — то придется переделывать логотип.

Слева — заявка пермского бренда. А справа — официальный логотип американской фирмы Скрин из письма пермской фирмы в регистрирующий орган