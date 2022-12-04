В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5 декабря из-за снегопада произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
«Водитель Toyota Opa в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с „ГАЗелью“. После чего с автомобилем „ГАЗель“ совершил столкновение попутный автомобиль „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.
В ведомстве отметили, что от полученных травм водитель японского универсала скончался на месте. Сотрудниками проводится проверка по факту аварии.
В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5 декабря из-за снегопада произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. «Водитель Toyota Opa в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с „ГАЗелью“. После чего с автомобилем „ГАЗель“ совершил столкновение попутный автомобиль „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что от полученных травм водитель японского универсала скончался на месте. Сотрудниками проводится проверка по факту аварии. Сотрудники ГИБДД советуют водителям отложить дальние поездки в условиях снегопада. Из-за продолжающихся осадков личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности.