04 декабря 2022
03 декабря 2022

Снегопад привел к смертельному ДТП под Челябинском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, полиция, проблесковый маячок, снегопад
Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ДТП Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5 декабря из-за снегопада произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

«Водитель Toyota Opa в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с „ГАЗелью“. После чего с автомобилем „ГАЗель“ совершил столкновение попутный автомобиль „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

В ведомстве отметили, что от полученных травм водитель японского универсала скончался на месте. Сотрудниками проводится проверка по факту аварии.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям отложить дальние поездки в условиях снегопада. Из-за продолжающихся осадков личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности.

Авария произошла в Копейске по улице Нефтебаза возле дома 1
Фото:
Водитель Toyota Opa погиб от полученных травм
Фото:

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5 декабря из-за снегопада произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. «Водитель Toyota Opa в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с „ГАЗелью“. После чего с автомобилем „ГАЗель“ совершил столкновение попутный автомобиль „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. В ведомстве отметили, что от полученных травм водитель японского универсала скончался на месте. Сотрудниками проводится проверка по факту аварии. Сотрудники ГИБДД советуют водителям отложить дальние поездки в условиях снегопада. Из-за продолжающихся осадков личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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