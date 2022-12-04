Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, 5 декабря из-за снегопада произошло смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона, один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

«Водитель Toyota Opa в условиях снегопада не справился с управлением, допустил занос своего автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с „ГАЗелью“. После чего с автомобилем „ГАЗель“ совершил столкновение попутный автомобиль „Лада Приора“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

В ведомстве отметили, что от полученных травм водитель японского универсала скончался на месте. Сотрудниками проводится проверка по факту аварии.

Сотрудники ГИБДД советуют водителям отложить дальние поездки в условиях снегопада. Из-за продолжающихся осадков личный состав Госавтоинспекции и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности.

Авария произошла в Копейске по улице Нефтебаза возле дома 1 Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области