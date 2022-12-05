В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного отеля

Недостроенную гостиницу изъяли у бизнесменов по суду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аукцион по продаже недостроенного к саммитам ШОС и БРИКС отеля, расположенного напротив ТРК «Фиеста» на северо-западе Челябинска, признан несостоявшимся. Заявку на участие в торгах подал только один участник — ООО «Специализированный застройщик «КАСКАД» из Москвы, сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Участник аукциона по продаже объекта незавершенного строительства — компания ООО «Специализированный застройщик «КАСКАД». Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства, площадью 17 тысяч 513 квадратных метров со степенью готовности 15%, расположенный по адресу: город Челябинск, проспект Победы, несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки на участие в аукционе», — говорится на сайте Челябинска.

Начальная цена за недостроенный отель составила 42 млн 246 тысяч 460 рублей. Московское ООО «Каскад» подало заявку и внесло задаток на участие в аукционе в размере 8 млн 449 тысяч 290 рублей. Сумма была заблокирована оператором и возвращена владельцу.

Строительство отеля началось в середине 2000-х годов, но проект был заморожен. В 2017 году компанией «Росстрой» было принято решение возобновить возведение отеля к саммитам ШОС и БРИКС, потому что работы еще не были завершены.