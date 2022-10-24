24 октября 2022

Мэрия Челябинска не смогла продать недостроенный отель

© Служба новостей «URA.RU»
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Судейский молоток, молоток, заседание, юристы, право, юриспруденция, суды
Стартовая цена здания составила 42 млн 246 тысяч рублей Фото:

Власти Челябинска не смогли продать выставленный на торги за 42, 2 млн рублей недостроенный отель к саммитам ШОС и БРИКС. На участие в аукционе не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии.

«По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 17 тысяч 513 квадратных метров со степенью готовности 15%, расположенный по адресу, Челябинск, проспект Победы, несостоявшимся», — указано в протоколе.

Отель на 275 мест компания «Росстрой» собиралась построить к саммитам ШОС и БРИКС. После того, как у застройщика закончились деньги, стройка была заморожена. Степень готовности недостроенной гостиницы напротив ТРК «Фокус» сейчас составляет 15%. Объект был изъят у коммерсантов по суду.

Ранее в Челябинске выставили на продажу отель, который также строился к саммитам ШОС и БРИКС. Объект на улице Курчатова оценили в 390 млн рублей и предлагали в качестве офисного центра.

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Власти Челябинска не смогли продать выставленный на торги за 42, 2 млн рублей недостроенный отель к саммитам ШОС и БРИКС. На участие в аукционе не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии. «По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 17 тысяч 513 квадратных метров со степенью готовности 15%, расположенный по адресу, Челябинск, проспект Победы, несостоявшимся», — указано в протоколе. Отель на 275 мест компания «Росстрой» собиралась построить к саммитам ШОС и БРИКС. После того, как у застройщика закончились деньги, стройка была заморожена. Степень готовности недостроенной гостиницы напротив ТРК «Фокус» сейчас составляет 15%. Объект был изъят у коммерсантов по суду. Ранее в Челябинске выставили на продажу отель, который также строился к саммитам ШОС и БРИКС. Объект на улице Курчатова оценили в 390 млн рублей и предлагали в качестве офисного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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