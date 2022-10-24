Мэрия Челябинска не смогла продать недостроенный отель

Стартовая цена здания составила 42 млн 246 тысяч рублей Фото: CC BY 2.0, Blogtrepreneur (howtostartablogonline.net), Legal Gavel & Open Law Book

Власти Челябинска не смогли продать выставленный на торги за 42, 2 млн рублей недостроенный отель к саммитам ШОС и БРИКС. На участие в аукционе не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии.

«По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью 17 тысяч 513 квадратных метров со степенью готовности 15%, расположенный по адресу, Челябинск, проспект Победы, несостоявшимся», — указано в протоколе.

Отель на 275 мест компания «Росстрой» собиралась построить к саммитам ШОС и БРИКС. После того, как у застройщика закончились деньги, стройка была заморожена. Степень готовности недостроенной гостиницы напротив ТРК «Фокус» сейчас составляет 15%. Объект был изъят у коммерсантов по суду.

Ранее в Челябинске выставили на продажу отель, который также строился к саммитам ШОС и БРИКС. Объект на улице Курчатова оценили в 390 млн рублей и предлагали в качестве офисного центра.