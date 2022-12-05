В Магнитогорске водитель маршрутки высадил школьников в мороз, испугавшись ДПС

По данному факту в ГИБДД города проведут проверку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель маршрутки высадил школьников из транспортного средства в мороз, испугавшись проверки ДПС. Об этой истории сообщила в социальных сетях возмущенная мать одного из школьников.

«Мой сын 5 декабря возвращался со школы и сел на 18-й маршрут с остановки „Аквапарк“. Водитель не возражал, что ребенок поедет стоя. На проспекте Карла Маркса маршрутку остановили сотрудники ДПС. Сына и еще одного мальчика высадили и не разрешили продолжить ехать стоя, деньги за проезд не вернули, а на улице было очень холодно», — написала жительница Магнитогорска в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Женщина отметила, что требовать свои деньги ребенок постеснялся. Наличных у ее сына с собой не было, и до своей остановки он не доехал.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области URA.RU подтвердили, что инспектор ДПС по Магнитогорску составил 5 декабря протокол в отношении водителя автобуса «Луидор». Перевозчика оштрафовали в соответствии с ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки пассажиров».

Для выяснения всех обстоятельств водителя вызовут в ОГИБДД Магнитогорска для дачи пояснений. Всех очевидцев и автора поста также просят обратиться в отдел ГИБДД города и предоставить правоохранителям имеющуюся информацию.