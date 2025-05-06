Челябинская область вышла на второе место по травматизму металлургов

Травматизм на предприятиях металлургической отрасли Челябинской области вывел регион на второе место по количеству происшествий. Как заявили в пресс-службе регионального отделения Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), подобная ситуация связана с высокой концентрацией предприятий комплекса в области.
«Ведущие горно-металлургические регионы „традиционно“ оказались в числе антилидеров по количеству пострадавших. За 2024 год в Свердловской области их 194 человека, в Челябинской — 108 и в Кемеровской области —100 сотрудников», — подсчитали в ГМПР.
Всего в стране на работе погибли 49 металлургов и горняков, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Всего в результате несчастных случаев на металлургических и рудных предприятиях пострадали 804 человека. Основными причинами травматизма стали неудовлетворительная организация производства, нарушения трудового распорядка и техпроцессов, невнимательность работников.
В апреле председатель Федерации профсоюзов региона Олег Екимов заявил URA.RU, что переработки на рабочих местах стали фактором повышенной смертности от общих заболеваний. В 2024 году умерших было 87 против 41 человека в 2020 году. Собеседник информагентства отметил, что озвученная Минэкономразвития РФ инициатива увеличить лимит сверхурочной работы в два раза (до четырех часов в день) способно еще больше ухудшить ситуацию.
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