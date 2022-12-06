Жительница разрушенного от взрыва газа дома в Нижневартовске поделилась историей спасения

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Семье удалось спастись из разрушенного подъезда
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

В Нижневартовске (ХМАО) жительница третьего подъезда, который больше всего пострадал от взрыва газа 4 декабря, рассказала корреспонденту URA.RU, что ее квартира располагалась по другую сторону лестничного пролета от эпицентра взрыва. Поэтому ее семье удалось выжить. Своей историей женщина поделилась на условиях анонимности.

«Я была дома с двумя маленькими детьми, в момент взрыва находилась на кухне. Резкий хлопок, гаснет свет — и все. Через какое-то время услышали крики на улице. Мы жили в третьем подъезде, на четвертом этаже. Квартира не так сильно пострадала, потому что расположена по другому стояку от той, где произошел взрыв. Ступеньки уцелели, сразу же прибежал брат, который живет в соседнем доме, помог одеть детей, и мы босиком, в чем были, выбежали на улицу», — рассказала жительница.

После трагедии семья остановилась у родственников. Компенсация, по словам женщины, им не полагается, так как они не были собственниками квартиры, а проживали у знакомых. «В ЖЭУ нам разъяснили, что собственник должен обратиться за компенсацией. Он получит выплату, которую пообещал передать нам — у нас в той квартире осталось все имущество, вещи, нужно будет купить что-то хотя бы на первое время», — добавила женщина.

Ранее URA.RU писало о переселении жителей разрушенного из-за взрыва газа дома в Нижневартовске во временное жилье. Одна семья уже получила ключи от квартиры в маневренном фонде.

Взрыв газа в доме 6а по улице Мира произошел вечером 4 декабря. К вечеру 6 декабря спасатели извлекли тела восьми погибших из-под завалов.

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В Нижневартовске (ХМАО) жительница третьего подъезда, который больше всего пострадал от взрыва газа 4 декабря, рассказала корреспонденту URA.RU, что ее квартира располагалась по другую сторону лестничного пролета от эпицентра взрыва. Поэтому ее семье удалось выжить. Своей историей женщина поделилась на условиях анонимности. «Я была дома с двумя маленькими детьми, в момент взрыва находилась на кухне. Резкий хлопок, гаснет свет — и все. Через какое-то время услышали крики на улице. Мы жили в третьем подъезде, на четвертом этаже. Квартира не так сильно пострадала, потому что расположена по другому стояку от той, где произошел взрыв. Ступеньки уцелели, сразу же прибежал брат, который живет в соседнем доме, помог одеть детей, и мы босиком, в чем были, выбежали на улицу», — рассказала жительница. После трагедии семья остановилась у родственников. Компенсация, по словам женщины, им не полагается, так как они не были собственниками квартиры, а проживали у знакомых. «В ЖЭУ нам разъяснили, что собственник должен обратиться за компенсацией. Он получит выплату, которую пообещал передать нам — у нас в той квартире осталось все имущество, вещи, нужно будет купить что-то хотя бы на первое время», — добавила женщина. Ранее URA.RU писало о переселении жителей разрушенного из-за взрыва газа дома в Нижневартовске во временное жилье. Одна семья уже получила ключи от квартиры в маневренном фонде. Взрыв газа в доме 6а по улице Мира произошел вечером 4 декабря. К вечеру 6 декабря спасатели извлекли тела восьми погибших из-под завалов.
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