06 декабря 2022

Житель Миасса пригласил девушку на свидание с помощью гирлянды. Видео

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Признание понравилось не всем соседям Фото:

Житель Миасса (Челябинская область) позвал девушку на свидание с помощью гирлянды, которую вывесил в окнах своего дома. Романтическое послание засняли на видео соседи.

«Проспект Макеева, 69, шестой этаж. До хозяина данной идеи достучаться не получилось, приходится писать сюда, может увидит. Либо отпишись, либо убери», — написала жительница дома напротив в паблике «Инцидент Миасс».

Гирлянда, которую засняли соседи, бегущей строкой предлагает «барышне», чье имя и фамилия также называется, «пойти гулять под звездами». В комментариях пользователи назвали автора идеи романтиком, а также поинтересовались, где можно купить аналогичную гирлянду. Они удивились, что девушка из дома напротив просит убрать оригинальное признание.

Ранее челябинец Николай Балмашнов уговорил экс-солистов группы «Премьер-министр» сделать признание любимой девушке. Питер Самуэль Джейсон, Марат Чанышев и Жан Милимеров согласились спеть с ним песню «Два бриллианта», которая нравится его подруге.

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Житель Миасса (Челябинская область) позвал девушку на свидание с помощью гирлянды, которую вывесил в окнах своего дома. Романтическое послание засняли на видео соседи. «Проспект Макеева, 69, шестой этаж. До хозяина данной идеи достучаться не получилось, приходится писать сюда, может увидит. Либо отпишись, либо убери», — написала жительница дома напротив в паблике «Инцидент Миасс». Гирлянда, которую засняли соседи, бегущей строкой предлагает «барышне», чье имя и фамилия также называется, «пойти гулять под звездами». В комментариях пользователи назвали автора идеи романтиком, а также поинтересовались, где можно купить аналогичную гирлянду. Они удивились, что девушка из дома напротив просит убрать оригинальное признание. Ранее челябинец Николай Балмашнов уговорил экс-солистов группы «Премьер-министр» сделать признание любимой девушке. Питер Самуэль Джейсон, Марат Чанышев и Жан Милимеров согласились спеть с ним песню «Два бриллианта», которая нравится его подруге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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