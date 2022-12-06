Песков: у правозащитников не будет «стоп-листа» на встрече с Путиным

На встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не может быть запретных тем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Никакого стоп-листа не может быть», — пояснил пресс-секретарь президента, передает ТАСС. Он добавил, что участники Совета — волевые люди, которые проявили себя в различных областях. Они не будут смотреть на стоп-лист, «выполняя свои функции», указал он. Членам СПЧ дадут возможность высказаться, подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось о заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства по видеосвязи поведет встречу с обновленным составом Совета 7 декабря.
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На встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не может быть запретных тем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Никакого стоп-листа не может быть», — пояснил пресс-секретарь президента, передает ТАСС. Он добавил, что участники Совета — волевые люди, которые проявили себя в различных областях. Они не будут смотреть на стоп-лист, «выполняя свои функции», указал он. Членам СПЧ дадут возможность высказаться, подчеркнул Песков. Ранее сообщалось о заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства по видеосвязи поведет встречу с обновленным составом Совета 7 декабря.