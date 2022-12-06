06 декабря 2022

Песков: у правозащитников не будет «стоп-листа» на встрече с Путиным

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир, вэф 2022
Запретных тем на встрече Владимира Путина с членами СПЧ не будет Фото:

На встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не может быть запретных тем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакого стоп-листа не может быть», — пояснил пресс-секретарь президента, передает ТАСС. Он добавил, что участники Совета — волевые люди, которые проявили себя в различных областях. Они не будут смотреть на стоп-лист, «выполняя свои функции», указал он. Членам СПЧ дадут возможность высказаться, подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось о заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства по видеосвязи поведет встречу с обновленным составом Совета 7 декабря.

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На встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не может быть запретных тем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Никакого стоп-листа не может быть», — пояснил пресс-секретарь президента, передает ТАСС. Он добавил, что участники Совета — волевые люди, которые проявили себя в различных областях. Они не будут смотреть на стоп-лист, «выполняя свои функции», указал он. Членам СПЧ дадут возможность высказаться, подчеркнул Песков. Ранее сообщалось о заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства по видеосвязи поведет встречу с обновленным составом Совета 7 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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