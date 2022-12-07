73-летняя свердловчанка уехала к фронту лечить раненых солдат. Фото, видео

07 декабря 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Людмилу Ивановну в Ростове сопровождают волонтеры, фото сделано возле храма где работают «Сестры милосердия» Фото предоставлено мэрией Екатеринбурга новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине 73-летняя жительница Красноуфимска (Свердловская область) Людмила Федотова — фельдшер с 50-летним стажем — прибыла в прифронтовую зону, чтобы лечить бойцов, раненых в спецоперации РФ на Украине. Как сообщила URA.RU сама женщина, она выходит на работу в военном госпитале №1602 в Ростове-на-Дону уже завтра. Поскольку у Людмилы Ивановны нет сертификата медсестры, трудиться она будет как сестра милосердия (при госпитале есть храм, где действует волонтерская организация). «Завтра в девять утра на работу. Я рада. Буду принимать ребят, кормить их, помогать. Я их обогрею, ласковым словом [поддержу]» — сказала Людмила Ивановна. Там, в Ростове, она также надеется встретиться со своим сыном Дмитрием (живет в городе Сковородино Амурской области). В конце сентября он отправился на фронт добровольцем. И, по словам Людмилы Ивановны, его уже представили к некоей правительственной награде. «Может, у Димы будет возможность приехать. В любом случае ему легче, когда он знает, что мама совсем рядом», — добавила женщина. Новость по теме Мэр Екатеринбурга снял квартиру пенсионерке, которая едет лечить раненых солдат. Фото, видео Как писало URA.RU, она пыталась отправиться в прифронтовую зону с конца сентября, когда началась частичная мобилизация. Но местные власти не помогли. Историю Людмилы Ивановны СМИ узнали после ее обращения на горячую линию гордумы Екатеринбурга. После публикации URA.RU мэр Алексей Орлов поручил волонтерам созданного им фонда «Мы рядом» связаться с женщиной. Госпиталь, готовый ее принять, нашли быстро. Но с квартирой возникла проблема. В итоге аренду жилья для Людмилы Ивановны из своих средств оплатил сам Орлов. Он же купил ей билеты на самолет (до Сочи) и поезд (до Ростова). Женщина вылетела из Екатеринбурга накануне утром. Орлов договорился, чтобы ее сопроводили через VIP-терминал Кольцово. А перед отправкой пообщался с ней в своем кабинете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

73-летняя жительница Красноуфимска (Свердловская область) Людмила Федотова — фельдшер с 50-летним стажем — прибыла в прифронтовую зону, чтобы лечить бойцов, раненых в спецоперации РФ на Украине. Как сообщила URA.RU сама женщина, она выходит на работу в военном госпитале №1602 в Ростове-на-Дону уже завтра. Поскольку у Людмилы Ивановны нет сертификата медсестры, трудиться она будет как сестра милосердия (при госпитале есть храм, где действует волонтерская организация). «Завтра в девять утра на работу. Я рада. Буду принимать ребят, кормить их, помогать. Я их обогрею, ласковым словом [поддержу]» — сказала Людмила Ивановна. Там, в Ростове, она также надеется встретиться со своим сыном Дмитрием (живет в городе Сковородино Амурской области). В конце сентября он отправился на фронт добровольцем. И, по словам Людмилы Ивановны, его уже представили к некоей правительственной награде. «Может, у Димы будет возможность приехать. В любом случае ему легче, когда он знает, что мама совсем рядом», — добавила женщина. Как писало URA.RU, она пыталась отправиться в прифронтовую зону с конца сентября, когда началась частичная мобилизация. Но местные власти не помогли. Историю Людмилы Ивановны СМИ узнали после ее обращения на горячую линию гордумы Екатеринбурга. После публикации URA.RU мэр Алексей Орлов поручил волонтерам созданного им фонда «Мы рядом» связаться с женщиной. Госпиталь, готовый ее принять, нашли быстро. Но с квартирой возникла проблема. В итоге аренду жилья для Людмилы Ивановны из своих средств оплатил сам Орлов. Он же купил ей билеты на самолет (до Сочи) и поезд (до Ростова). Женщина вылетела из Екатеринбурга накануне утром. Орлов договорился, чтобы ее сопроводили через VIP-терминал Кольцово. А перед отправкой пообщался с ней в своем кабинете.