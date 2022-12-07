07 декабря 2022

В полиции Пермского края появится новое управление

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Новое управление займется борьбой с преступлениями в сфере IT-технологий Фото:

В ГУ МВД по Пермскому краю в ближайшее время появится новое управление, которое займется борьбой с противоправной деятельностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, соответствующий приказ подписал Министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Будет создано управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. В него войдут действующие сотрудники регионального МВД, которые работают с преступлениями в сфере IT-технологий», — рассказал собеседник агентства.

Приказ Колокольцевым был подписан 31 октября. По словам другого источника в силовых структурах, создание нового подразделения осложняется нехваткой личного состава среди полицейских и внешнеполитическими событиями.

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В ГУ МВД по Пермскому краю в ближайшее время появится новое управление, которое займется борьбой с противоправной деятельностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, соответствующий приказ подписал Министр внутренних дел Владимир Колокольцев. «Будет создано управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. В него войдут действующие сотрудники регионального МВД, которые работают с преступлениями в сфере IT-технологий», — рассказал собеседник агентства. Приказ Колокольцевым был подписан 31 октября. По словам другого источника в силовых структурах, создание нового подразделения осложняется нехваткой личного состава среди полицейских и внешнеполитическими событиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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