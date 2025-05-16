Пермяки требуют 7 миллионов за отравление в скандальной пекарне «Хлебница»

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Массовое отравление произошло в январе 2025 года
Массовое отравление произошло в январе 2025 года Фото:

Общая сумма компенсаций, которые в суд заявили пермяки за отравление в пекарне «Хлебниц, составляет свыше 7 млн рублей. Это компенсация морального ущерба. 

Жители Перми, пострадавшие от отравления продукцией пекарен сети «Хлебница», требуют через суд компенсацию на общую сумму свыше семи миллионов рублей. Пермяки подали иски из-за морального ущерба, причиненного употреблением некачественных продуктов. Общая сумма этих требований уже превысила два миллиона рублей», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на Свердловский суд.

Сейчас в суде рассматривается 27 таких дел. Суд уже присудил около 700 тысяч рублей за моральный вред. Но решения пока не вступили в силу, владелец сети «Хлебница» (ИП Гагарина Ю.В.) оспаривает их в суде. Массовое отравление продукцией пекарни случилось в январе. У пермяков выявили сальмонеллез и кишечную палочку.

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Общая сумма компенсаций, которые в суд заявили пермяки за отравление в пекарне «Хлебниц, составляет свыше 7 млн рублей. Это компенсация морального ущерба.  Жители Перми, пострадавшие от отравления продукцией пекарен сети «Хлебница», требуют через суд компенсацию на общую сумму свыше семи миллионов рублей. Пермяки подали иски из-за морального ущерба, причиненного употреблением некачественных продуктов. Общая сумма этих требований уже превысила два миллиона рублей», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на Свердловский суд. Сейчас в суде рассматривается 27 таких дел. Суд уже присудил около 700 тысяч рублей за моральный вред. Но решения пока не вступили в силу, владелец сети «Хлебница» (ИП Гагарина Ю.В.) оспаривает их в суде. Массовое отравление продукцией пекарни случилось в январе. У пермяков выявили сальмонеллез и кишечную палочку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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