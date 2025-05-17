В Черном море обнаружили огромные запасы природного газа

В Черном море обнаружено крупное месторождение природного газа объемом 75 миллиардов кубометров. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, открытие было сделано на месторождении Гектепе-3 после 49 дней бурения и тестовых работ.
«На месторождении Гектепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его слова передает РИА «Новости».
По словам Эрдогана, данного объема природного газа достаточно, чтобы обеспечить газоснабжением все жилые дома Турции на протяжении трех с половиной лет. Оценочная стоимость этих запасов, как отметил глава страны, составляет 30 миллиардов долларов.
Президент также отметил, что в настоящее время газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир за счет добычи 9,5 миллиардов кубометров топлива. По планам турецких властей, к 2028 году добыча может вырасти в четыре раза, что позволит значительно увеличить уровень газоснабжения страны.
Ранее стало известно, что Болгария и Турция рассматривают вариант расширения возможностей по транзиту природного газа. По мнению Bloomberg, такой шаг может создать условия для наращивания объемов поставок российского газа.
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