В Черном море обнаружили огромные запасы природного газа

Эрдоган: в Черном море обнаружено месторождение газа на 30 млрд долларов
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Турция в Черном море обнаружила огромный запас природного газа стоимостью 30 млрд долларов
Турция в Черном море обнаружила огромный запас природного газа стоимостью 30 млрд долларов Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В Черном море обнаружено крупное месторождение природного газа объемом 75 миллиардов кубометров. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, открытие было сделано на месторождении Гектепе-3 после 49 дней бурения и тестовых работ.

«На месторождении Гектепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его слова передает РИА «Новости».

По словам Эрдогана, данного объема природного газа достаточно, чтобы обеспечить газоснабжением все жилые дома Турции на протяжении трех с половиной лет. Оценочная стоимость этих запасов, как отметил глава страны, составляет 30 миллиардов долларов.

Президент также отметил, что в настоящее время газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир за счет добычи 9,5 миллиардов кубометров топлива. По планам турецких властей, к 2028 году добыча может вырасти в четыре раза, что позволит значительно увеличить уровень газоснабжения страны.

Ранее стало известно, что Болгария и Турция рассматривают вариант расширения возможностей по транзиту природного газа. По мнению Bloomberg, такой шаг может создать условия для наращивания объемов поставок российского газа.

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В Черном море обнаружено крупное месторождение природного газа объемом 75 миллиардов кубометров. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, открытие было сделано на месторождении Гектепе-3 после 49 дней бурения и тестовых работ. «На месторождении Гектепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров», — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его слова передает РИА «Новости». По словам Эрдогана, данного объема природного газа достаточно, чтобы обеспечить газоснабжением все жилые дома Турции на протяжении трех с половиной лет. Оценочная стоимость этих запасов, как отметил глава страны, составляет 30 миллиардов долларов. Президент также отметил, что в настоящее время газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир за счет добычи 9,5 миллиардов кубометров топлива. По планам турецких властей, к 2028 году добыча может вырасти в четыре раза, что позволит значительно увеличить уровень газоснабжения страны. Ранее стало известно, что Болгария и Турция рассматривают вариант расширения возможностей по транзиту природного газа. По мнению Bloomberg, такой шаг может создать условия для наращивания объемов поставок российского газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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