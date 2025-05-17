Вертолет совершил жесткую посадку и опрокинулся в Подмосковье. Фото

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В Московской области жестко сел вертолет «Robinson R66», пилот жив
В Московской области жестко сел вертолет «Robinson R66», пилот жив Фото:

В Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку недалеко от села Иславское Одинцовского района. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ). Сообщается, что пилот не пострадал.

«Днем 17 мая 2025 года вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области вертолет „Robinson R66“ совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал, ущерб устанавливается.», — сообщили представители СК РФ в своем telegram-канале. По факту жесткой посадки воздушного судна проводится доследственная проверка.

В настоящее время следователь и следователь-криминалист Следственного комитета проводят осмотр места происшествия. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.

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В Московской области вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку недалеко от села Иславское Одинцовского района. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ). Сообщается, что пилот не пострадал. «Днем 17 мая 2025 года вблизи села Иславское Одинцовского района Московской области вертолет „Robinson R66“ совершил жесткую посадку. В результате происшествия воздушное судно получило механические повреждения, пилот не пострадал, ущерб устанавливается.», — сообщили представители СК РФ в своем telegram-канале. По факту жесткой посадки воздушного судна проводится доследственная проверка. В настоящее время следователь и следователь-криминалист Следственного комитета проводят осмотр места происшествия. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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