Работнику завода в Пермском крае размозжило стопу

В Березниках (Пермский край) рабочий получил серьезные травмы стопы при транспортировке крышки солевой печи на предприятии ООО «Металлург СпецДеталь». Инцидент произошел 15 мая 2025 года во время производственного процесса. По факту тяжелого несчастного случая начато расследование.
«По данным работодателя, в день происшествия у слесаря-ремонтника произошел разрыв стропа, в результате чего крышка упала на ногу работника. Медицинское заключение зафиксировало у пострадавшего размозжение и неполный травматический отрыв 1-5 пальцев правой стопы, открытый многооскольчатый перелом 1 плюсневой кости, оскольчатый перелом головок 2-5 плюсневых костей, рваную рану стопы с дефектом кожных покровов», — сообщает Государственная инспекции труда в Пермском крае в своем telegram-канале.
В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая, проводятся опросы очевидцев, пострадавшего, должностных лиц работодателя. Также проводится правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. На предприятии проводится проверка. При установлении нарушений требований трудового законодательства, будут приняты меры административного характера.
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