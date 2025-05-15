В Перми нашли подрядчика для строительства поликлиники на Гашкова

ООО «РСС Инжиниринг» стало подрядчиком по разработке проекта и строительству новой поликлиники в пермском микрорайоне Вышка-2 на улице Гашкова. Стоимость контракта на выполнение работ составила 688,2 млн рублей. Заказчиком выступило краевое управление капитального строительства.
«Это будет новая трехэтажная поликлиника, рассчитанная на 250 посещений за смену. Проект должен быть подготовлен до 18 сентября 2026 года», — сказано в техзадании на сайте госзакупок.
Кроме того, в здании предполагается обустроить дневной стационар на пять коек. Срок строительства: с 19 сентября 2026 года по 20 декабря 2027 года. Площадь здания составит 3,7 тысяч квадратных метров.
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