Движение транспорта по улице Окулова в Перми временно ограничат из-за проведения строительно-монтажных работ. Это произойдет сначала с 17 по 18 мая, а затем с 24 по 25 мая 2025 года.
«Временное прекращение движения транспорта по улице Окулова на участке от улицы Попова до улицы Осинская вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Причина — проведение строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.
Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. И планировать свои маршруты заблаговременно.
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