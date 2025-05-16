В центре Перми введут запрет для водителей. Схема

Минтранс: в Перми на два дня ограничат движение транспорта в центре города
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Ограничение затронет участок от Попова до Осинской
Ограничение затронет участок от Попова до Осинской Фото:

Движение транспорта по улице Окулова в Перми временно ограничат из-за проведения строительно-монтажных работ. Это произойдет сначала с 17 по 18 мая, а затем с 24 по 25 мая 2025 года.

«Временное прекращение движения транспорта по улице Окулова на участке от улицы Попова до улицы Осинская вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Причина — проведение строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале. 

Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. И планировать свои маршруты заблаговременно. 

Запрет вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Запрет вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения
Фото:

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Движение транспорта по улице Окулова в Перми временно ограничат из-за проведения строительно-монтажных работ. Это произойдет сначала с 17 по 18 мая, а затем с 24 по 25 мая 2025 года. «Временное прекращение движения транспорта по улице Окулова на участке от улицы Попова до улицы Осинская вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Причина — проведение строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций», — сообщает Министерство транспорта Пермского края в telegram-канале.  Автомобилистов призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. И планировать свои маршруты заблаговременно. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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