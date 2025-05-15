15 мая 2025

На Пермь надвигается разрушительный ветер

Синоптики ГИС-центра ПГНИУ: на Пермь надвигается разрушительный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду
Порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду Фото:

В Пермском крае 16 мая из-за циклона, смещающегося над Республикой Коми, фиксируются сильные порывы ветра. Уже во второй половине дня в районе Перми они могут достигать 15-20 метров в секунду. 

«Последний раз такие порывы наблюдались 22 апреля при резком похолодании. Тогда был отмечен ущерб в Перми и в Березовском районе», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

Согласно классификатору, при таком ветре могут быть сломаны деревья. Идти против него очень трудно. При этом во второй половине дня по северу края ожидаются умеренные дожди — до 5-7 миллиметров. По центральным районам — кратковременные ливни с сильными порывами ветра. Есть незначительная вероятность грозы.

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В Пермском крае 16 мая из-за циклона, смещающегося над Республикой Коми, фиксируются сильные порывы ветра. Уже во второй половине дня в районе Перми они могут достигать 15-20 метров в секунду.  «Последний раз такие порывы наблюдались 22 апреля при резком похолодании. Тогда был отмечен ущерб в Перми и в Березовском районе», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.  Согласно классификатору, при таком ветре могут быть сломаны деревья. Идти против него очень трудно. При этом во второй половине дня по северу края ожидаются умеренные дожди — до 5-7 миллиметров. По центральным районам — кратковременные ливни с сильными порывами ветра. Есть незначительная вероятность грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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