На Пермь надвигается разрушительный ветер

В Пермском крае 16 мая из-за циклона, смещающегося над Республикой Коми, фиксируются сильные порывы ветра. Уже во второй половине дня в районе Перми они могут достигать 15-20 метров в секунду.
«Последний раз такие порывы наблюдались 22 апреля при резком похолодании. Тогда был отмечен ущерб в Перми и в Березовском районе», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
Согласно классификатору, при таком ветре могут быть сломаны деревья. Идти против него очень трудно. При этом во второй половине дня по северу края ожидаются умеренные дожди — до 5-7 миллиметров. По центральным районам — кратковременные ливни с сильными порывами ветра. Есть незначительная вероятность грозы.
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