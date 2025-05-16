В Перми бывшего пристава будут судить за превышение полномочий

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Судебный пристав вынесла незаконные постановления
Судебный пристав вынесла незаконные постановления Фото:

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). 

«Следствием установлено, должностное лицо, действуя вопреки интересам службы, умышленно нарушая требования федеральных законов, вынесла незаконные постановления. Они связаны с привлечении подрядчиков к проведению капремонта в многоквартирных домах. Хотя это задача возложена на муниципалитет», — сообщает надзорный орган в своем telegram-канале. 

Речь идет о действиях, совершенных женщиной в период с апреля 2020 по октябрь 2022 года. Как итог, за работой исполнителей отсутствовал контроль со стороны мэрии. Это привело хищению части выделенных на данные цели денег. Уголовное дело в отношении пристава направили в Ленинский райсуд. Там его рассмотрят по существу. 

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Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).  «Следствием установлено, должностное лицо, действуя вопреки интересам службы, умышленно нарушая требования федеральных законов, вынесла незаконные постановления. Они связаны с привлечении подрядчиков к проведению капремонта в многоквартирных домах. Хотя это задача возложена на муниципалитет», — сообщает надзорный орган в своем telegram-канале.  Речь идет о действиях, совершенных женщиной в период с апреля 2020 по октябрь 2022 года. Как итог, за работой исполнителей отсутствовал контроль со стороны мэрии. Это привело хищению части выделенных на данные цели денег. Уголовное дело в отношении пристава направили в Ленинский райсуд. Там его рассмотрят по существу. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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