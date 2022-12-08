08 декабря 2022

Челябинец наехал на автомобиле на сотрудника ГУФСИН при задержании

© Служба новостей «URA.RU»
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Начало судебного процесса над экс-главой Агаповского района Байдавлетом Тайбергеновым, суд, тайбергенов байдавлет, Ленинский районный суд Магнитогорска
Подсудимого приговорили к семи годам колонии строгого режима и возмещению ущерба в размере 650 тысяч рублей Фото:

Житель Челябинска осужден за покушение на жизнь сотрудника ГУФСИН по региону. Как сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе прокуратуры области, подсудимый наехал на своем автомобиле на оперативника, пытаясь скрыться от задержания.

«Подсудимый находился в розыске за незаконный сбыт наркотических средств. В феврале 2022 года у дома по улице Агалакова в Челябинске он, с целью избежать наказания, совершил наезд на оперуполномоченного и скрылся с места преступления», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сотрудник ГУФСИН получил перелом тазобедренного сустава. Подсудимый вину признал. Он приговорен к семи годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить потерпевшему 650 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за моральный и материальный вред.

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Житель Челябинска осужден за покушение на жизнь сотрудника ГУФСИН по региону. Как сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе прокуратуры области, подсудимый наехал на своем автомобиле на оперативника, пытаясь скрыться от задержания. «Подсудимый находился в розыске за незаконный сбыт наркотических средств. В феврале 2022 года у дома по улице Агалакова в Челябинске он, с целью избежать наказания, совершил наезд на оперуполномоченного и скрылся с места преступления», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сотрудник ГУФСИН получил перелом тазобедренного сустава. Подсудимый вину признал. Он приговорен к семи годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить потерпевшему 650 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за моральный и материальный вред.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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