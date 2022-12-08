Челябинец наехал на автомобиле на сотрудника ГУФСИН при задержании

09 декабря 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Подсудимого приговорили к семи годам колонии строгого режима и возмещению ущерба в размере 650 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Челябинска осужден за покушение на жизнь сотрудника ГУФСИН по региону. Как сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе прокуратуры области, подсудимый наехал на своем автомобиле на оперативника, пытаясь скрыться от задержания. «Подсудимый находился в розыске за незаконный сбыт наркотических средств. В феврале 2022 года у дома по улице Агалакова в Челябинске он, с целью избежать наказания, совершил наезд на оперуполномоченного и скрылся с места преступления», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сотрудник ГУФСИН получил перелом тазобедренного сустава. Подсудимый вину признал. Он приговорен к семи годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить потерпевшему 650 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за моральный и материальный вред.

Житель Челябинска осужден за покушение на жизнь сотрудника ГУФСИН по региону. Как сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе прокуратуры области, подсудимый наехал на своем автомобиле на оперативника, пытаясь скрыться от задержания. «Подсудимый находился в розыске за незаконный сбыт наркотических средств. В феврале 2022 года у дома по улице Агалакова в Челябинске он, с целью избежать наказания, совершил наезд на оперуполномоченного и скрылся с места преступления», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сотрудник ГУФСИН получил перелом тазобедренного сустава. Подсудимый вину признал. Он приговорен к семи годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить потерпевшему 650 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за моральный и материальный вред.