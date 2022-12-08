Челябинец наехал на автомобиле на сотрудника ГУФСИН при задержании

Житель Челябинска осужден за покушение на жизнь сотрудника ГУФСИН по региону. Как сообщили URA.RU 9 декабря в пресс-службе прокуратуры области, подсудимый наехал на своем автомобиле на оперативника, пытаясь скрыться от задержания.
«Подсудимый находился в розыске за незаконный сбыт наркотических средств. В феврале 2022 года у дома по улице Агалакова в Челябинске он, с целью избежать наказания, совершил наезд на оперуполномоченного и скрылся с места преступления», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Сотрудник ГУФСИН получил перелом тазобедренного сустава. Подсудимый вину признал. Он приговорен к семи годам колонии строгого режима. Ему также предстоит выплатить потерпевшему 650 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба за моральный и материальный вред.
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