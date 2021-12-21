Юрий Мансуров умер от COVID-19 летом прошлого года Фото: страница Юрия Мансурова в Facebook

В честь бывшего заведующего хирургическим отделением областной клинической больницы №1 Юрия Мансурова назовут одну из улиц Екатеринбурга. За это 21 декабря проголосовала городская комиссия по топонимике, сообщила URA.RU вдова врача Юлия Мансурова. Решение могло лечь на бумагу уже в ближайшие дни, но, по словам источника агентства, у власти и вдовы Мансурова возникли расхождения по поводу выбора конкретной улицы.

«Застройщик „РСГ-Академическое“ (осваивает одноименный район — прим. URA.RU) предложил проектируемую улицу в районе Чкалова-Краснолесья. Мэрия с этим согласилась. Но Юлия сказала, что это недостаточно значимый объект. Поэтому вопрос отложили. Придется запускать всю процедуру заново», — отметил собеседник. Другой источник объяснил корреспонденту: в городе не так много объектов без названия при большом количестве уважаемых людей, так что повторный подбор места может занять время.

«[Наименование] не отложили, я сама инициировала перенос одного из моментов. Огромное спасибо всем членам комиссии, которые согласились, что объект имени доктора Мансурова действительно необходим, учитывая подвиг моего мужа и величину его личности. Все единогласно это поддержали. Но мы решили, что объект [предлагаемый „РСГ“] не совсем значительный. Рассмотрим другие объекты, которые покрупнее, побольше. И, возможно, которые побыстрее построятся. То есть произошел перенос только в части выбора объекта», — сказала URA.RU Юлия Мансурова. Также она подчеркнула, что топонимический объект должен быть новым. «Чтобы ни одному человеку это [переименование] не доставило неудобств. Очень надеюсь, что застройщик пойдет нам навстречу», — резюмировала Юлия.

Юрий Мансуров — один из известнейших в профсообществе докторов — скончался в июне прошлого года от коронавируса. Он стал первой официально зарегистрированной жертвой COVID-19 среди медработников Среднего Урала. В феврале 2021-го президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Мансурова орденом Пирогова.

Предполагалось, что улица Мансурова может появиться на выделенном участке Фото: читатель URA.RU