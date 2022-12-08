Комарова наградила экс-губернатора ХМАО на Дне округа. Видео

09 декабря 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Губернатор Комарова наградила экс-губернатора за заслуги перед Югрой Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила своего предшественника на руководящем посту Александра Филипенко региональной наградой за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Югры в День округа. Филипенко не присутствует на праздновании Дня округа лично, поэтому ролик с его награждением был записан отдельно, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Югорчане помнят вас, любят вас и высоко ценят все, что было сделано для развития региона и каждого югорчанина вашей командой во главе с вами. В преддверии дня рождения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особенно почетно вручить вам этот знак, премию Югры», — обратилась Комарова к Филипенко. Экс-губернатор поблагодарил Комарову за награду. «Когда мы начинали, нам было, в среднем, по 28… Для нас не было проблем, не было недостижимого — мы все могли. Спасибо огромное всем вам за то, что делали, делаете, ну и, конечно, за ту память, которая осталась», — добавил Филипенко. Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила своего предшественника на руководящем посту Александра Филипенко региональной наградой за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Югры в День округа. Филипенко не присутствует на праздновании Дня округа лично, поэтому ролик с его награждением был записан отдельно, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Югорчане помнят вас, любят вас и высоко ценят все, что было сделано для развития региона и каждого югорчанина вашей командой во главе с вами. В преддверии дня рождения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особенно почетно вручить вам этот знак, премию Югры», — обратилась Комарова к Филипенко. Экс-губернатор поблагодарил Комарову за награду. «Когда мы начинали, нам было, в среднем, по 28… Для нас не было проблем, не было недостижимого — мы все могли. Спасибо огромное всем вам за то, что делали, делаете, ну и, конечно, за ту память, которая осталась», — добавил Филипенко. Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями.