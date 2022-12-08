Губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила своего предшественника на руководящем посту Александра Филипенко региональной наградой за выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Югры в День округа. Филипенко не присутствует на праздновании Дня округа лично, поэтому ролик с его награждением был записан отдельно, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Югорчане помнят вас, любят вас и высоко ценят все, что было сделано для развития региона и каждого югорчанина вашей командой во главе с вами. В преддверии дня рождения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры особенно почетно вручить вам этот знак, премию Югры», — обратилась Комарова к Филипенко.
Экс-губернатор поблагодарил Комарову за награду. «Когда мы начинали, нам было, в среднем, по 28… Для нас не было проблем, не было недостижимого — мы все могли. Спасибо огромное всем вам за то, что делали, делаете, ну и, конечно, за ту память, которая осталась», — добавил Филипенко.
Ранее URA.RU писало о том, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев наградил жителей региона ко Дню рождения округа в Ханты-Мансийске. Он также обратился к югорчанам с поздравлениями.
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