В Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» произошла драка со стрельбой. Видео

10 декабря 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Обстоятельства стрельбы выясняют полицейские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сегодня утром около бизнес-центра «Высоцкий» произошла потасовка, в ходе которой было применено огнестрельное оружие ограниченного поражения. Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «Выстрел из травматического пистолета был произведен в землю, пострадавших от применения оружия нет. Владелец пистолета — местный житель 1984 года рождения, имеет разрешение на оружие марки „Гранд пауэр Т12“, был доставлен в территориальный отдел полиции для установления мотива происшествия. Второй участник конфликта место происшествия покинул и заявления в полицию от него пока не поступало», — рассказал полковник Горелых. Вероятная причина конфликта — ссора между посетителями бара, подробности не известны. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Сегодня утром около бизнес-центра «Высоцкий» произошла потасовка, в ходе которой было применено огнестрельное оружие ограниченного поражения. Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «Выстрел из травматического пистолета был произведен в землю, пострадавших от применения оружия нет. Владелец пистолета — местный житель 1984 года рождения, имеет разрешение на оружие марки „Гранд пауэр Т12“, был доставлен в территориальный отдел полиции для установления мотива происшествия. Второй участник конфликта место происшествия покинул и заявления в полицию от него пока не поступало», — рассказал полковник Горелых. Вероятная причина конфликта — ссора между посетителями бара, подробности не известны. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.