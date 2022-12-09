09 декабря 2022

В Екатеринбурге возле БЦ «Высоцкий» произошла драка со стрельбой. Видео

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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, рейд полиции
Обстоятельства стрельбы выясняют полицейские Фото:

Сегодня утром около бизнес-центра «Высоцкий» произошла потасовка, в ходе которой было применено огнестрельное оружие ограниченного поражения. Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

«Выстрел из травматического пистолета был произведен в землю, пострадавших от применения оружия нет. Владелец пистолета — местный житель 1984 года рождения, имеет разрешение на оружие марки „Гранд пауэр Т12“, был доставлен в территориальный отдел полиции для установления мотива происшествия. Второй участник конфликта место происшествия покинул и заявления в полицию от него пока не поступало», — рассказал полковник Горелых.

Вероятная причина конфликта — ссора между посетителями бара, подробности не известны. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

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Сегодня утром около бизнес-центра «Высоцкий» произошла потасовка, в ходе которой было применено огнестрельное оружие ограниченного поражения. Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «Выстрел из травматического пистолета был произведен в землю, пострадавших от применения оружия нет. Владелец пистолета — местный житель 1984 года рождения, имеет разрешение на оружие марки „Гранд пауэр Т12“, был доставлен в территориальный отдел полиции для установления мотива происшествия. Второй участник конфликта место происшествия покинул и заявления в полицию от него пока не поступало», — рассказал полковник Горелых. Вероятная причина конфликта — ссора между посетителями бара, подробности не известны. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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