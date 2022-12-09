Сегодня утром около бизнес-центра «Высоцкий» произошла потасовка, в ходе которой было применено огнестрельное оружие ограниченного поражения. Происшествие прокомментировал руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
«Выстрел из травматического пистолета был произведен в землю, пострадавших от применения оружия нет. Владелец пистолета — местный житель 1984 года рождения, имеет разрешение на оружие марки „Гранд пауэр Т12“, был доставлен в территориальный отдел полиции для установления мотива происшествия. Второй участник конфликта место происшествия покинул и заявления в полицию от него пока не поступало», — рассказал полковник Горелых.
Вероятная причина конфликта — ссора между посетителями бара, подробности не известны. Обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo