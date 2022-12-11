11 декабря 2022
10 декабря 2022

Пермяк чуть не замерз, застряв ночью на лесной дороге

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, снег, зима, деревья, лес, лесная дорога, дорога в лесу
Застрявшего на лесной дороге пермяка нашли только утром Фото:

В Пермском крае, несмотря на предупреждения синоптиков и ГИБДД о снегопадах, житель Кунгурского района отправился ночью на машине через лес. В итоге автомобиль его застрял, а сам он мог замерзнуть, если бы ему не помогли спасатели. О происшествии в соцсетях рассказали сотрудники Поисково-спасательной службы Кунгурского округа.

«Поступил звонок от оперативного дежурного о том, что в лесном массиве вблизи с. Неволино заблудился автомобилист, машина застряла в снегу, замерзает. По прибытию к месту вызова, спасатели приступили к поискам, через некоторое время автомобилист (мужчина 1999 г. р.) был найден, спасатели оказали ему первую помощь», — говорится в сообщении.

Пострадавшего спасатели доставили к себе на базу, где передали сотрудникам скорой помощи. Как рассказывало URA.RU, в минувшие выходные в Прикамье прошли сильные снегопады. Экстренные службы призывали водителей не отправляться в длительные поездки без острой необходимости.

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В Пермском крае, несмотря на предупреждения синоптиков и ГИБДД о снегопадах, житель Кунгурского района отправился ночью на машине через лес. В итоге автомобиль его застрял, а сам он мог замерзнуть, если бы ему не помогли спасатели. О происшествии в соцсетях рассказали сотрудники Поисково-спасательной службы Кунгурского округа. «Поступил звонок от оперативного дежурного о том, что в лесном массиве вблизи с. Неволино заблудился автомобилист, машина застряла в снегу, замерзает. По прибытию к месту вызова, спасатели приступили к поискам, через некоторое время автомобилист (мужчина 1999 г. р.) был найден, спасатели оказали ему первую помощь», — говорится в сообщении. Пострадавшего спасатели доставили к себе на базу, где передали сотрудникам скорой помощи. Как рассказывало URA.RU, в минувшие выходные в Прикамье прошли сильные снегопады. Экстренные службы призывали водителей не отправляться в длительные поездки без острой необходимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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