Пермяк чуть не замерз, застряв ночью на лесной дороге

12 декабря 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Застрявшего на лесной дороге пермяка нашли только утром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае, несмотря на предупреждения синоптиков и ГИБДД о снегопадах, житель Кунгурского района отправился ночью на машине через лес. В итоге автомобиль его застрял, а сам он мог замерзнуть, если бы ему не помогли спасатели. О происшествии в соцсетях рассказали сотрудники Поисково-спасательной службы Кунгурского округа. «Поступил звонок от оперативного дежурного о том, что в лесном массиве вблизи с. Неволино заблудился автомобилист, машина застряла в снегу, замерзает. По прибытию к месту вызова, спасатели приступили к поискам, через некоторое время автомобилист (мужчина 1999 г. р.) был найден, спасатели оказали ему первую помощь», — говорится в сообщении. Пострадавшего спасатели доставили к себе на базу, где передали сотрудникам скорой помощи. Как рассказывало URA.RU, в минувшие выходные в Прикамье прошли сильные снегопады. Экстренные службы призывали водителей не отправляться в длительные поездки без острой необходимости.

В Пермском крае, несмотря на предупреждения синоптиков и ГИБДД о снегопадах, житель Кунгурского района отправился ночью на машине через лес. В итоге автомобиль его застрял, а сам он мог замерзнуть, если бы ему не помогли спасатели. О происшествии в соцсетях рассказали сотрудники Поисково-спасательной службы Кунгурского округа. «Поступил звонок от оперативного дежурного о том, что в лесном массиве вблизи с. Неволино заблудился автомобилист, машина застряла в снегу, замерзает. По прибытию к месту вызова, спасатели приступили к поискам, через некоторое время автомобилист (мужчина 1999 г. р.) был найден, спасатели оказали ему первую помощь», — говорится в сообщении. Пострадавшего спасатели доставили к себе на базу, где передали сотрудникам скорой помощи. Как рассказывало URA.RU, в минувшие выходные в Прикамье прошли сильные снегопады. Экстренные службы призывали водителей не отправляться в длительные поездки без острой необходимости.