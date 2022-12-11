Пермский депутат попросил наказать «Ростелеком» за страдания врачей

От ошибок системы уже устали все медработники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат заксобрания Илья Шулькин потребовал от минздрава ужесточить санкции в отношении компании «Ростелеком». Компания является разработчиком системы «Промед», в которой вынуждены работать все врачи в крае. Система работает с очень серьезными перебоями, зависает, вылетает, и от этого страдает медперсонал. Об этом Шулькин сообщил на заседании рабочей группы по цифровизации госуслуг 12 декабря, передает корреспондент URA.RU.

«Мы эту тему обсуждали в феврале, разбирали кейсы по отдельным учреждениям, и где-то выяснялось, что у компьютеров мощность недостаточная, где-то — что сама система недоработана. Я понимаю, что от нее не уйти. Это данность. Но хотелось бы более активной претензионной работы с „Ростелекомом“. Штрафуйте. Выкручивайте руки, но что-то с этим надо делать, потому что „Промед“ не хвалит никто», — отметил Шулькин.

За 12 месяцев на устранение всех инцидентов в работе системы было потрачено 269 часов. Это 36 дней, если посчитать исходя из того, что рабочий день включает восемь часов. То есть больше месяца, сделал вывод депутат, система была недоступной.

Пермский край, по его словам, заплатил с 2009 года за эту систему компании сотни миллионов рублей. Порядка 200 млн рублей — за разработку программы, а потом на протяжении десятилетия 100 медучреждений платили компании по 200 тысяч в год. «И сейчас это выливается в полуработающий продукт», — отметил Илья Шулькин.

Представитель минздрава пояснил, что критических ошибок в «Промеде» все меньше. Сейчас с «Ростелекома» взыскивается неустойка в размере 6 млн рублей. «Отлично! Но лучше если будет 60 млн рублей. Для „Ростелекома“ 6 млн — это пыль индийских дорог, они не заметят этих потерь», — заявил Илья Шулькин.

URA.RU направило запрос в пермский офис «Ростелекома». На момент публикации ответ не был получен.