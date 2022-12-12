РИАН: совершено покушение на первого замглавы Херсонской области

На херсонского чиновника совершено покушение, он получил легкие ранения
На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершено покушение. Об этом сообщили в администрации региона.
«Покушение совершено на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка», — передает РИА Новости. Чиновник получил легкие ранения, его жизни ничего не угрожает.
Ранее в Мелитополе пытались подорвать заместителя главы военно-гражданской администрации Николая Волыка. По данным Baza, неизвестные установили самодельную бомбу около подъезда чиновника. Попытка покушения не увенчалась успехом.
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