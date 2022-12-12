РИАН: совершено покушение на первого замглавы Херсонской области

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На херсонского чиновника совершено покушение, он получил легкие ранения Фото:

На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершено покушение. Об этом сообщили в администрации региона.

«Покушение совершено на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка», — передает РИА Новости. Чиновник получил легкие ранения, его жизни ничего не угрожает.

Ранее в Мелитополе пытались подорвать заместителя главы военно-гражданской администрации Николая Волыка. По данным Baza, неизвестные установили самодельную бомбу около подъезда чиновника. Попытка покушения не увенчалась успехом.

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На первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка совершено покушение. Об этом сообщили в администрации региона. «Покушение совершено на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка», — передает РИА Новости. Чиновник получил легкие ранения, его жизни ничего не угрожает. Ранее в Мелитополе пытались подорвать заместителя главы военно-гражданской администрации Николая Волыка. По данным Baza, неизвестные установили самодельную бомбу около подъезда чиновника. Попытка покушения не увенчалась успехом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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