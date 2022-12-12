В Сургуте местный житель получил срок за игру в покер

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) 35-летний местный житель приговорен к реальному сроку за организацию в городе нелегального клуба по игре в покер. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено что в период с марта по июль 2021 года подсудимый, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными соучастниками, организовывал и проводил азартные игры в покер в нежилых помещениях, расположенных в городе Сургуте. В соответствии с распределенными ролями он занимался поиском помещения для проведения азартных игр, а также отвечал за наличие купюр в игровых автоматах. От осуществления незаконной азартной деятельности получен доход на сумму свыше 2,7 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре.

За содеянное мужчина приговорен к одному году и шести месяцам заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО огласили приговор организаторам нелегального казино. К условному лишению свободы приговорены шесть жителей округа за организацию в Нижневартовске подпольного казино.