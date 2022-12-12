12 декабря 2022

В Сургуте местный житель получил срок за игру в покер

© Служба новостей «URA.RU»
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Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима Фото:

В Сургуте (ХМАО) 35-летний местный житель приговорен к реальному сроку за организацию в городе нелегального клуба по игре в покер. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре.

«Установлено что в период с марта по июль 2021 года подсудимый, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными соучастниками, организовывал и проводил азартные игры в покер в нежилых помещениях, расположенных в городе Сургуте. В соответствии с распределенными ролями он занимался поиском помещения для проведения азартных игр, а также отвечал за наличие купюр в игровых автоматах. От осуществления незаконной азартной деятельности получен доход на сумму свыше 2,7 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре.

За содеянное мужчина приговорен к одному году и шести месяцам заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО огласили приговор организаторам нелегального казино. К условному лишению свободы приговорены шесть жителей округа за организацию в Нижневартовске подпольного казино.

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В Сургуте (ХМАО) 35-летний местный житель приговорен к реальному сроку за организацию в городе нелегального клуба по игре в покер. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «Установлено что в период с марта по июль 2021 года подсудимый, действуя группой лиц по предварительному сговору с иными соучастниками, организовывал и проводил азартные игры в покер в нежилых помещениях, расположенных в городе Сургуте. В соответствии с распределенными ролями он занимался поиском помещения для проведения азартных игр, а также отвечал за наличие купюр в игровых автоматах. От осуществления незаконной азартной деятельности получен доход на сумму свыше 2,7 миллионов рублей», — сообщили в прокуратуре. За содеянное мужчина приговорен к одному году и шести месяцам заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО огласили приговор организаторам нелегального казино. К условному лишению свободы приговорены шесть жителей округа за организацию в Нижневартовске подпольного казино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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