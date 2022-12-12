12 декабря 2022

Челябинский завод создал коммунальное оборудование взамен импортного

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Челябинский экономический форум. Челябинск , лантан
В Челябинске создали водогрейное оборудование взамен импортного Фото:
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Завод НПО «Лантан» из Челябинска создал коммунальные горелки на замену ушедшим с рынка аналогам. Как URA.RU рассказали в руководстве компании, первую партию отгрузили заказчику.

«К весне создали образец водогрейной горелки, чтобы его сертифицировать. Первая партия техники в количестве 22 штук осенью отправилась заказчику», — рассказали URA.RU в НПО «Лантан».

Горелка предназначена для разжигания жидких фракций топлива: легкого дизельного и тяжелого мазутного. Модельный ряд почти полностью создан из комплектующих производства России или стран СНГ за исключением топливного насоса. Мощность от 1,1 до четырех мегаватт. Потребляя 80 литров топлива в час, маломощная модель может производить одну тонну насыщенного пара. При необходимости конструкторы могут создать изделия большей мощности.

Оборудование предназначено для котельных, отапливающих помещения и дающих горячую воду. Челябинская техника заменила импортные аналоги мировых лидеров: немецкие горелки Weishaupt и итальянские C.I.B. Unigas. Ушедшие с российского рынка бренды в настоящее время стоят в два раза дороже. Найти запчасти к импортному оборудованию проблематично.

Ранее НПО «Лантан» хотя и изготавливало теплоэнергетические установки, но горелки не делало. Запуск новой линейки связан с работой программы импортозамещения. Правительство РФ предпринимает усилия, чтобы наладить производство товаров взамен ушедших с рынка РФ иностранных аналогов. Экономические санкции ряд стран ввели после начала проведения Россией спецоперации на Украине.

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Завод НПО «Лантан» из Челябинска создал коммунальные горелки на замену ушедшим с рынка аналогам. Как URA.RU рассказали в руководстве компании, первую партию отгрузили заказчику. «К весне создали образец водогрейной горелки, чтобы его сертифицировать. Первая партия техники в количестве 22 штук осенью отправилась заказчику», — рассказали URA.RU в НПО «Лантан». Горелка предназначена для разжигания жидких фракций топлива: легкого дизельного и тяжелого мазутного. Модельный ряд почти полностью создан из комплектующих производства России или стран СНГ за исключением топливного насоса. Мощность от 1,1 до четырех мегаватт. Потребляя 80 литров топлива в час, маломощная модель может производить одну тонну насыщенного пара. При необходимости конструкторы могут создать изделия большей мощности. Оборудование предназначено для котельных, отапливающих помещения и дающих горячую воду. Челябинская техника заменила импортные аналоги мировых лидеров: немецкие горелки Weishaupt и итальянские C.I.B. Unigas. Ушедшие с российского рынка бренды в настоящее время стоят в два раза дороже. Найти запчасти к импортному оборудованию проблематично. Ранее НПО «Лантан» хотя и изготавливало теплоэнергетические установки, но горелки не делало. Запуск новой линейки связан с работой программы импортозамещения. Правительство РФ предпринимает усилия, чтобы наладить производство товаров взамен ушедших с рынка РФ иностранных аналогов. Экономические санкции ряд стран ввели после начала проведения Россией спецоперации на Украине.
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