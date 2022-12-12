Челябинский завод создал коммунальное оборудование взамен импортного

13 декабря 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Челябинске создали водогрейное оборудование взамен импортного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Завод НПО «Лантан» из Челябинска создал коммунальные горелки на замену ушедшим с рынка аналогам. Как URA.RU рассказали в руководстве компании, первую партию отгрузили заказчику. «К весне создали образец водогрейной горелки, чтобы его сертифицировать. Первая партия техники в количестве 22 штук осенью отправилась заказчику», — рассказали URA.RU в НПО «Лантан». Горелка предназначена для разжигания жидких фракций топлива: легкого дизельного и тяжелого мазутного. Модельный ряд почти полностью создан из комплектующих производства России или стран СНГ за исключением топливного насоса. Мощность от 1,1 до четырех мегаватт. Потребляя 80 литров топлива в час, маломощная модель может производить одну тонну насыщенного пара. При необходимости конструкторы могут создать изделия большей мощности. Оборудование предназначено для котельных, отапливающих помещения и дающих горячую воду. Челябинская техника заменила импортные аналоги мировых лидеров: немецкие горелки Weishaupt и итальянские C.I.B. Unigas. Ушедшие с российского рынка бренды в настоящее время стоят в два раза дороже. Найти запчасти к импортному оборудованию проблематично. Ранее НПО «Лантан» хотя и изготавливало теплоэнергетические установки, но горелки не делало. Запуск новой линейки связан с работой программы импортозамещения. Правительство РФ предпринимает усилия, чтобы наладить производство товаров взамен ушедших с рынка РФ иностранных аналогов. Экономические санкции ряд стран ввели после начала проведения Россией спецоперации на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завод НПО «Лантан» из Челябинска создал коммунальные горелки на замену ушедшим с рынка аналогам. Как URA.RU рассказали в руководстве компании, первую партию отгрузили заказчику. «К весне создали образец водогрейной горелки, чтобы его сертифицировать. Первая партия техники в количестве 22 штук осенью отправилась заказчику», — рассказали URA.RU в НПО «Лантан». Горелка предназначена для разжигания жидких фракций топлива: легкого дизельного и тяжелого мазутного. Модельный ряд почти полностью создан из комплектующих производства России или стран СНГ за исключением топливного насоса. Мощность от 1,1 до четырех мегаватт. Потребляя 80 литров топлива в час, маломощная модель может производить одну тонну насыщенного пара. При необходимости конструкторы могут создать изделия большей мощности. Оборудование предназначено для котельных, отапливающих помещения и дающих горячую воду. Челябинская техника заменила импортные аналоги мировых лидеров: немецкие горелки Weishaupt и итальянские C.I.B. Unigas. Ушедшие с российского рынка бренды в настоящее время стоят в два раза дороже. Найти запчасти к импортному оборудованию проблематично. Ранее НПО «Лантан» хотя и изготавливало теплоэнергетические установки, но горелки не делало. Запуск новой линейки связан с работой программы импортозамещения. Правительство РФ предпринимает усилия, чтобы наладить производство товаров взамен ушедших с рынка РФ иностранных аналогов. Экономические санкции ряд стран ввели после начала проведения Россией спецоперации на Украине.