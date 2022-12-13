С соратницы челябинского экс-губернатора требуют 4,5 млн рублей в счет убытков его фирмы

С Натальи Салеевой взыскивают по суду более 4,5 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурсный управляющий ПО «Монтажник», контролируемого семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, требует взыскать в пользу компании более 4,5 млн рублей с замдиректора по общим вопросам «Монтажника» Наталье Салеевой. Соответствующая информация появилась на сайте СБИС. До появления в компании Салеева, которая считается соратницей бывшего главы региона, управляла принадлежащей правительству области «Южно-Уральской корпорацией жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ).

«Решением Арбитражного суда Челябинской области от 09.06.2021 (резолютивная часть) АО „Производственное объединение Монтажник“ признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. Судебное заседание по результатам проведения процедуры назначено на 27.12.2022 года. Конкурсным управляющим Соломкой Еленой Андреевной подано заявление о взыскании с Салеевой Натальи Борисовны в пользу АО „ПО Монтажник“ убытки в сумме 4 млн 536 тыс. рублей», — говорится в официальном сообщении на сайте СБИС.

Ранее Соломка уже требовала ограничить Салеевой зарплату в «Монтажнике», Конкурсный управляющий и представители Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Бывший губернатор давно находится за границей и не участвует в судебных процессах по делу о банкротстве компании.

Прежний управляющий «Монтажника» Иван Васин в 2020 году заявил URA.RU, что Салеева представляет в обанкротившейся компании интересы Дубровских и оказывает на него давление, в связи с чем он вынужден был обратиться в правоохранительные органы. Арестованный экс-директор «Монтажника» Алексей Павлюк на заседании суда также выступил с обвинениями в адрес Салеевой.

После покупки семьей Дубровского в 2018 году «Монтажник» занимался строительством в Челябинске конгресс-холла для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Сейчас объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы взыскивают с фирмы около 2 млрд рублей.