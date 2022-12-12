Вице-губернатор ХМАО не исключил отпусков для мобилизованных на Новый год

13 декабря 2022 в 16:50 Размер текста - 17 +

Решение об отпуске мобилизованным принимает командование части Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Вице-губернатор Ханты-Мансийского округа Александр Тиртока не исключил, что мобилизованным из ХМАО, которые проходят боевое слаживание в учебных центрах, может быть предоставлен отпуск на Новый год. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU «Не исключено это принятие решения командованием, согласованное, по всей видимости, с Центральным военным округом. На 100% всех, конечно, не отпустят. Наверное, будет касаться каких-то воинско-учетные специальности, кто с какого периода находится. Пока полной информации нет. Ну, не исключаю такой возможности», — сказал Тиртока.



Заместитель губернатора ХМАО уточнил, что решение об отпуске мобилизованных сугубо в ведении Генерального штаба Министерства обороны РФ. Планы командования относительно передислокации и занятости личного состава на будущее не подлежат разглашению. «Сейчас отпуска дали только участникам боевых действий. Это им положено по закону. Остальные нет. Остальные все здесь. Готовимся, работаем», — сообщил корреспонденту ротный югорских мобилизованных с позывным «Балу», который проходит подготовку в одном из учебных центров. Получившие отпуск мобилизованные, в случае необходимости, должны в течение суток явиться в расположение военного гарнизона или согласно другим инструкциям командования.



Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул, проходящий боевую подготовку в одном из воинских гарнизонов Свердловской области, доволен размером зарплаты, которую он получает как военнослужащий. Он также выразил благодарность компании «ЛУКОЙЛ», где он работает, за то, что ему продолжают выплачивать заработную плату после того, как он был мобилизован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-губернатор Ханты-Мансийского округа Александр Тиртока не исключил, что мобилизованным из ХМАО, которые проходят боевое слаживание в учебных центрах, может быть предоставлен отпуск на Новый год. Об этом он сообщил корреспонденту URA.RU «Не исключено это принятие решения командованием, согласованное, по всей видимости, с Центральным военным округом. На 100% всех, конечно, не отпустят. Наверное, будет касаться каких-то воинско-учетные специальности, кто с какого периода находится. Пока полной информации нет. Ну, не исключаю такой возможности», — сказал Тиртока. Заместитель губернатора ХМАО уточнил, что решение об отпуске мобилизованных сугубо в ведении Генерального штаба Министерства обороны РФ. Планы командования относительно передислокации и занятости личного состава на будущее не подлежат разглашению. «Сейчас отпуска дали только участникам боевых действий. Это им положено по закону. Остальные нет. Остальные все здесь. Готовимся, работаем», — сообщил корреспонденту ротный югорских мобилизованных с позывным «Балу», который проходит подготовку в одном из учебных центров. Получившие отпуск мобилизованные, в случае необходимости, должны в течение суток явиться в расположение военного гарнизона или согласно другим инструкциям командования. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул, проходящий боевую подготовку в одном из воинских гарнизонов Свердловской области, доволен размером зарплаты, которую он получает как военнослужащий. Он также выразил благодарность компании «ЛУКОЙЛ», где он работает, за то, что ему продолжают выплачивать заработную плату после того, как он был мобилизован.