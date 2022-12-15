Глава Крыма назвал главный принцип России в спецоперации на Украине

Глава Крыма Аксенов: Россия из принципа достигнет своих целей в ходе спецоперации
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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, армия, донбасс, война, патруль, часовой, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Сын Аксенова, как и остальные мобилизованные отдает долг Родине и приближает Россию к победе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине принципиально закончится победой России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«[Спецоперация] закончится нашей победой, это принципиально», — передает ТАСС слова Аксенова.

Интервьюер также задал главе полуострова вопрос о том, как дела у сына крымского лидера, который был призван в рамках частичной мобилизации. Тогда Аксенов сообщил, что с его сыном все хорошо, и он, как и остальные мобилизованные отдает долг Родине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также Россия преследует цель — защитить мирное население Донбасса.

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Спецоперация на Украине принципиально закончится победой России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. «[Спецоперация] закончится нашей победой, это принципиально», — передает ТАСС слова Аксенова. Интервьюер также задал главе полуострова вопрос о том, как дела у сына крымского лидера, который был призван в рамках частичной мобилизации. Тогда Аксенов сообщил, что с его сыном все хорошо, и он, как и остальные мобилизованные отдает долг Родине. Спецоперация на Украине началась 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также Россия преследует цель — защитить мирное население Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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