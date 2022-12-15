Глава Крыма назвал главный принцип России в спецоперации на Украине

Сын Аксенова, как и остальные мобилизованные отдает долг Родине и приближает Россию к победе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецоперация на Украине принципиально закончится победой России. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«[Спецоперация] закончится нашей победой, это принципиально», — передает ТАСС слова Аксенова.
Интервьюер также задал главе полуострова вопрос о том, как дела у сына крымского лидера, который был призван в рамках частичной мобилизации. Тогда Аксенов сообщил, что с его сыном все хорошо, и он, как и остальные мобилизованные отдает долг Родине.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля с целью демилитаризации и денацификации киевского режима. Также Россия преследует цель — защитить мирное население Донбасса.
Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!