Politico: Трамп еще сомневается по поводу ввода новых санкций против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Администрация Трампа опасается негативной реакции со стороны России
Администрация Трампа опасается негативной реакции со стороны России Фото:

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении новых санкций против России. Об этом сообщает издание Politico.

«Трамп еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину», — пишет Politico. Источники издания отмечают, что администрация Трампа опасается негативной реакции со стороны России. В Белом доме считают, что угроза новых экономических ограничений может привести к выходу Москвы из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что рассматриваемые меры могут затронуть банковский сектор России, а также включать другие формы экономического давления. Целью возможных рестрикций является вынудить российское руководство к уступкам, которые соответствуют интересам США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательного решения о введении новых санкций против России. Об этом сообщает издание Politico. «Трамп еще не принял решение о том, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину», — пишет Politico. Источники издания отмечают, что администрация Трампа опасается негативной реакции со стороны России. В Белом доме считают, что угроза новых экономических ограничений может привести к выходу Москвы из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что рассматриваемые меры могут затронуть банковский сектор России, а также включать другие формы экономического давления. Целью возможных рестрикций является вынудить российское руководство к уступкам, которые соответствуют интересам США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...